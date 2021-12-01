Оніґірі – це така собі альтернатива нашим пиріжкам з начинками. У Японії їх беруть із собою в дорогу, на роботу, дають дітям до школи. Рисові кульки зручно їсти на ходу руками. І ще одна вагома перевага: приготування займає лічені хвилини і не потребує спеціальних кулінарних навичок.

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Що таке оніґірі

Оніґірі – японська страва з білого рису, сформована у кульки або ж можуть бути трикутної чи овальної форми і часто загорнута в норі. Начинки можуть бути абсолютно різними – від м'ясної чи рибної до овочевої, від солодкої до солоної.

Оніґірі з тунцем: покроковий рецепт

Інгредієнти:

185 грамів консервного тунця в олії;

2 столові ложки японського майонезу;

1 столова ложка соусу шрірача;

1 столова ложка соєвого соусу;

2 склянки вареного рису для суші;

Фурікаке (приправа з морських водоростей) – на ваш смак;

Листи норі.

Спосіб приготування:

Зваріть рис. Дайте йому охолонути та перемішайте з фурікаке. Тим часом у невелику миску висипте зціджений тунець, японський майонез, шрірачу та соєвий соус. Усе добре перемішайте. Змочіть руки водою, щоби до них не прилипав рис. Тоді візьміть у руку грудочку рису, зробіть у центрі заглиблення та покладіть начинку (її має бути втричі менше, ніж рису). Складіть рис так, щоб він закрив всю начинку. Акуратно сформуйте трикутник. На готові оніґірі приклейте смужки норі. Подавайте із соєвим соусом.

Ви також можете замінити тунець лососем або ж авокадо чи овочами. Начинки можна підібрати на будь-який смак.

Смачного!

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Оніґірі з тунцем / Фото instagram

Текст публікації Лаури Форд:

Ідеальний вечір для онігірі з тунця. Ви також можете додати лосося, якщо хочете, або авокадо та овочі для веганської версії.

Інгредієнти:

185 г консервної банки тунця в олії, обсушений

2 столові ложки японського майонезу

1 столова ложка шрірача

1 столова ложка соєвого соусу

2 склянки вареного рису для суші

Фурікаке (приправа з морських водоростей) на смак

Листи норі нарізати невеликими смужками

Метод:

У невеликій мисці з’єднайте зціджений тунець, японський майонез, шрірачу та соєвий соус і перемішайте.

Дайте рису трохи охолонути, потім додайте фурікаке і перемішайте.

Сформуйте рисові кульки з рису та начинки.

Оберніть невеликою смужкою морських водоростей.