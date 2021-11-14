Смачно, просто і нешкідливо: як приготувати вдома курячі нагетси без олії та борошна

Курячі нагетси у багатьох асоціюються зі шкідливою їжею, і часто воно так і є – зазвичай їх готують у великій кількості олії. Проте на цей раз ми розповімо про таку собі альтернативу фастфуду. Ділимося на Ідеї 24 рецептом нагетсів без грама жиру.

Що таке нагетси у класичному розумінні? Це шматочки курячого філе у паніруванні, які обсмажують в олії, переважно у фритюрі. Така страва дуже калорійна. Тож дієтологиня Олена Фаградян запропонувала свій варіант рецепту. Вона розповіла, як за лічені хвилини приготувати вдома хрусткі, смачні, а головне – корисні нагетси. Така закуска точно не зашкодить вашій фігурі.

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Як приготувати дієтичні курячі нагетси: покроковий рецепт

Інгредієнти:

куряче філе – 1 кілограм;

Яєчні білки – 3 штуки;

Приправи – на ваш смак;

Вівсяні висівки для панірування.

Спосіб приготування:

Куряче філе подрібніть у фарш. Для цього можна використати як блендер, так і м'ясорубку. Тоді до м'яса додайте улюблені спеції (каррі, куркуму, солодку паприку тощо) та сіль. Усе добре перемішайте. З фаршу сформуйте кульки. Кожну кульку обмочіть у яєчному білку, а потім – у панірувальних пластівцях. Викладіть нагетси на встелену пергаментом форму для запікання і відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

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Домашні курячі нагетси / Фото instagram

Текст публікації Олени Фаградян:

Курячі нагетси без олії та борошна – смачно, просто і нешкідливо. На 100 грамів – 122.59 ккал Б/Ж/У – 21.98/3.25/1.21

Інгредієнти:

куряча грудка 1 кг.

3 яєчні білки

приправи

вівсяні висівки для панірування

Приготування:

Подрібнюємо в блендері курячі грудки, додаємо спеції.

Скочуємо кульки з отриманого фаршу.

Обмочуємо кожну спочатку в яєчному білку, потім обвалюємо в паніруванні.

Деко застилаємо пергаментом, викладаємо наші нагетси і запікаємо 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!