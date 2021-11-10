Худнути потрібно смачно, переконана нутриціологиня Надія Пахірко. І для спалювання зайвих кілограмів зовсім необов'язково відмовлятися від улюблених страв. І піца – не виняток! Варто лише її приготувати з правильних продуктів. Рецептом фахівчиня поділилася в Instagram.
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Як приготувати дієтичну піцу
Інгредієнти:
- Куряче філе – 200 грамів;
- Яйце – 1 штука;
- Борошно пшеничне – 55 грамів;
- Йогурт натуральний до 3% – 45 грамів;
- Томатний соус – 35 мілілітрів;
- Помідори – 70 грамів;
- Перець болгарський – 70 грамів;
- Сир до 25% – 30 грамів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Куряче філе подрібніть у фарш. Додайте туди яйце, йогурт, борошно, сіль та перець. Усе перемішайте – це і є тісто.
- Викладіть його на форму для запікання та розправте.
- Змастіть томатним соусом, а зверху викладіть кільця помідорів та солодкого перцю.
- Посипте тертим сиром та зеленню.
- Випікайте при температурі 180 градусів близько 30 – 40 хвилин.
Смачного!
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Рецепт дієтичної піци / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Хто сказав, що для стрункої фігури треба відмовитись від випічки? Навіть якщо вам трохи за 40 і ви набираєте вагу, просто постоявши поряд із булочкою, немає потреби страждати без улюблених продуктів! Щоб зниження ваги було на радість, ми не відмовляємося від них, а шукаємо адекватні заміни. Йдеться не лише про зниження калорійності, а й про поживну цінність для наших клітин. Сьогодні ділюся з вами смачним та корисним рецептом піци, яка не відкладеться на боках!
Фітнес-піца
Інгредієнти:
Куряче філе - 200 г
Яйце - 1 шт
Борошно пшеничне ц/з - 55 г
Йогурт натуральний до 3% - 45 г
Томатний соус - 35 мл
Помідори – 70 г
Перець болгарський – 70 г
Сир до 25% - 30 г
Сіль, спеції – на смак
Готуємо:
Куряче філе подрібнити у фарш.
Додати яйце, йогурт, борошно, сіль, перець. Все перемішати.
Отримане тісто викласти у форму, розрівняти.
Змастити томатним соусом (помідори без шкірки подрібнити, посолити, додати спеції).
Зверху викласти кільця помідорів та солодкого перцю.
Посипати тертим сиром та зеленню.
Випікати при t = 180 градусів близько 30-40 хвилин.
Час приготування може відрізнятися, орієнтуйтеся на духовку.
Звичайно, перед цією стравою складно встояти, вона подобається всім!