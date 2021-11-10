Худнути потрібно смачно, переконана нутриціологиня Надія Пахірко. І для спалювання зайвих кілограмів зовсім необов'язково відмовлятися від улюблених страв. І піца – не виняток! Варто лише її приготувати з правильних продуктів. Рецептом фахівчиня поділилася в Instagram.

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Як приготувати дієтичну піцу

Інгредієнти:

Куряче філе – 200 грамів;

Яйце – 1 штука;

Борошно пшеничне – 55 грамів;

Йогурт натуральний до 3% – 45 грамів;

Томатний соус – 35 мілілітрів;

Помідори – 70 грамів;

Перець болгарський – 70 грамів;

Сир до 25% – 30 грамів;

Сіль, спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Куряче філе подрібніть у фарш. Додайте туди яйце, йогурт, борошно, сіль та перець. Усе перемішайте – це і є тісто. Викладіть його на форму для запікання та розправте. Змастіть томатним соусом, а зверху викладіть кільця помідорів та солодкого перцю. Посипте тертим сиром та зеленню. Випікайте при температурі 180 градусів близько 30 – 40 хвилин.

Смачного!

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Рецепт дієтичної піци / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Хто сказав, що для стрункої фігури треба відмовитись від випічки? Навіть якщо вам трохи за 40 і ви набираєте вагу, просто постоявши поряд із булочкою, немає потреби страждати без улюблених продуктів! Щоб зниження ваги було на радість, ми не відмовляємося від них, а шукаємо адекватні заміни. Йдеться не лише про зниження калорійності, а й про поживну цінність для наших клітин. Сьогодні ділюся з вами смачним та корисним рецептом піци, яка не відкладеться на боках!

Фітнес-піца

Інгредієнти:

Куряче філе - 200 г

Яйце - 1 шт

Борошно пшеничне ц/з - 55 г

Йогурт натуральний до 3% - 45 г

Томатний соус - 35 мл

Помідори – 70 г

Перець болгарський – 70 г

Сир до 25% - 30 г

Сіль, спеції – на смак

Готуємо:

Куряче філе подрібнити у фарш.

Додати яйце, йогурт, борошно, сіль, перець. Все перемішати.

Отримане тісто викласти у форму, розрівняти.

Змастити томатним соусом (помідори без шкірки подрібнити, посолити, додати спеції).

Зверху викласти кільця помідорів та солодкого перцю.

Посипати тертим сиром та зеленню.

Випікати при t = 180 градусів близько 30-40 хвилин.

Час приготування може відрізнятися, орієнтуйтеся на духовку.

Звичайно, перед цією стравою складно встояти, вона подобається всім!