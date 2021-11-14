Що таке нагетси у класичному розумінні? Це шматочки курячого філе у паніруванні, які обсмажують в олії, переважно у фритюрі. Така страва дуже калорійна. Тож дієтологиня Олена Фаградян запропонувала свій варіант рецепту. Вона розповіла, як за лічені хвилини приготувати вдома хрусткі, смачні, а головне – корисні нагетси. Така закуска точно не зашкодить вашій фігурі.
І ще Крутий рецепт фітнес-піци, яка ідеально поєднується з дієтами
Як приготувати дієтичні курячі нагетси: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 кілограм;
- Яєчні білки – 3 штуки;
- Приправи – на ваш смак;
- Вівсяні висівки для панірування.
Спосіб приготування:
- Куряче філе подрібніть у фарш. Для цього можна використати як блендер, так і м'ясорубку.
- Тоді до м'яса додайте улюблені спеції (каррі, куркуму, солодку паприку тощо) та сіль. Усе добре перемішайте.
- З фаршу сформуйте кульки.
- Кожну кульку обмочіть у яєчному білку, а потім – у панірувальних пластівцях.
- Викладіть нагетси на встелену пергаментом форму для запікання і відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин.
Смачного!
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Домашні курячі нагетси / Фото instagram
Текст публікації Олени Фаградян:
Курячі нагетси без олії та борошна – смачно, просто і нешкідливо. На 100 грамів – 122.59 ккал Б/Ж/У – 21.98/3.25/1.21
Інгредієнти:
куряча грудка 1 кг.
3 яєчні білки
приправи
вівсяні висівки для панірування
Приготування:
Подрібнюємо в блендері курячі грудки, додаємо спеції.
Скочуємо кульки з отриманого фаршу.
Обмочуємо кожну спочатку в яєчному білку, потім обвалюємо в паніруванні.
Деко застилаємо пергаментом, викладаємо наші нагетси і запікаємо 30 хвилин при температурі 200 градусів.
Смачного!