Страви з лавашем рішуче увірвалися у нашу кухню. Та це й не дивно, адже рецептів безліч, а інгредієнти можна підібрати на будь-який смак. Сьогодні ж ми розповімо, як приготувати апетитний, ситний та дуже смачний рулет із лаваша та з індичкою. Рецепт підгледіли у дієтолога Андрія Невського.
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Рулети з лаваша та індичого фаршу
Інгредієнти:
- фарш з індички – 425 грамів;
- вірменський лаваш – 145 грамів;
- яєчний білок – 80 грамів;
- помідор – 125 грамів;
- йогурт 2,5% – 250 мілілітрів;
- вода – 450 мілілітрів.
Спосіб приготування:
- Підготуйте фарш. Для цього посоліть, поперчіть, приправте на ваш смак м'ясо та добре перемішайте.
- Тоді розкладіть лист лавашу, на нього тонким шаром нанесіть фарш. Зверху посипте нарізаними на кубики помідорами та зеленню.
- Після цього загорніть лаваш у тугі рулети і покладіть у форму для запікання з високими бортами.
- Для заливки збийте білки, йогурт змішайте з водою, добавте до білків і акуратно розмішайте. Залийте цим рулети у формі.
- Відправте запікатися у розігріту до 180°C духовку на 35 – 40 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Які вихідні, такий і рулет. А в цьому рецепті з нашої книги мало калорій та дій, а ситості багато.
Інгредієнти:
фарш з індички, 425 г;
вірменський лаваш, 145 г;
яєчний білок, 80 г;
помідор, 125 г;
йогурт 2,5%, 250 мл;
вода, 450мл.
Приготування:
Посолити та поперчити фарш.
Нарізати помідор дрібними кубиками.
Нанести тонким шаром фарш на кожен лист лаваша, зверху додати помідори, можна свіжу або сушену зелень, згорнути в тугі рулети і покласти в місткість для запікання з високими бортами.
Білки збити до піків.
Йогурт змішати з|із| водою, додати|добавляти| білки і акуратно розмішати.
Відправити рулети в духовку (заздалегідь розігріту до 180 ° С) на 35-40 хв.
Смачного!