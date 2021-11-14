Что такое наггетсы в классическом понимании? Это кусочки куриного филе в панировке, которые обжаривают в масле, преимущественно во фритюре. Такое блюдо очень калорийно. Поэтому диетолог Елена Фаградян предложила свой вариант рецепта. Она рассказала, как за считанные минуты приготовить дома хрустящие, вкусные, а главное – полезные наггетсы. Такая закуска точно не повредит вашей фигуре.

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Как приготовить диетические куриные наггетсы: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

куриное филе – 1 килограмм;

Яичные белки – 3 штуки;

Приправы – по вашему вкусу;

Овсяные отруби для панировки.

Способ приготовления:

Куриное филе измельчите в фарш. Для этого можно использовать как блендер, так и мясорубку. Тогда в мясо добавьте любимые специи (карри, куркуму, сладкую паприку и т.п.) и соль. Всё хорошо перемешайте. Из фарша сформируйте шарики. Каждый шарик обмочите в яичном белке, а затем – в панировочных хлопьях. Выложите наггетсы на устланную пергаментом форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

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Домашние куриные наггетсы / Фото instagram

Текст публикации Елены Фаградян:

Куриные наггетсы без масла и муки – вкусно, просто и безвредно. На 100 граммов – 122.59 ккал Б/Ж/У – 21.98/3.25/1.21

Ингредиенты:

куриная грудка 1 кг.

3 яичные белки

приправы

овсяные отруби для панировки

Приготовление:

Измельчаем в блендере куриные грудки, добавляем специи.

Скатываем шарики с полученного фарша.

Обмакиваем каждую сначала в яичном белке, затем обваливаем в панировке.

Противень застилаем пергаментом, выкладываем наши наггетсы и запекаем 30 минут при температуре 200 градусов.