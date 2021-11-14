Что такое наггетсы в классическом понимании? Это кусочки куриного филе в панировке, которые обжаривают в масле, преимущественно во фритюре. Такое блюдо очень калорийно. Поэтому диетолог Елена Фаградян предложила свой вариант рецепта. Она рассказала, как за считанные минуты приготовить дома хрустящие, вкусные, а главное – полезные наггетсы. Такая закуска точно не повредит вашей фигуре.
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Как приготовить диетические куриные наггетсы: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 килограмм;
- Яичные белки – 3 штуки;
- Приправы – по вашему вкусу;
- Овсяные отруби для панировки.
Способ приготовления:
- Куриное филе измельчите в фарш. Для этого можно использовать как блендер, так и мясорубку.
- Тогда в мясо добавьте любимые специи (карри, куркуму, сладкую паприку и т.п.) и соль. Всё хорошо перемешайте.
- Из фарша сформируйте шарики.
- Каждый шарик обмочите в яичном белке, а затем – в панировочных хлопьях.
- Выложите наггетсы на устланную пергаментом форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
Приятного аппетита!
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Домашние куриные наггетсы / Фото instagram
Текст публикации Елены Фаградян:
Куриные наггетсы без масла и муки – вкусно, просто и безвредно. На 100 граммов – 122.59 ккал Б/Ж/У – 21.98/3.25/1.21
Ингредиенты:
куриная грудка 1 кг.
3 яичные белки
приправы
овсяные отруби для панировки
Приготовление:
Измельчаем в блендере куриные грудки, добавляем специи.
Скатываем шарики с полученного фарша.
Обмакиваем каждую сначала в яичном белке, затем обваливаем в панировке.
Противень застилаем пергаментом, выкладываем наши наггетсы и запекаем 30 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!