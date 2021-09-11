Оригінальна альтернатива макаронам: спробуйте приготувати локшину з цукіні та авокадо

11 вересня 2021 , 16:40
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Джерело:

інстаграм Наді Андрєєвої

Ми знаємо страву, яка здивує любителів спагеті – локшина з цукіні, заправлена соусом з авокадо. Такі "макарони" за виглядом мало чим відрізняється від тарілки звичної нам пасти, а от смак підкорить найвимогливіших гурманів.

Нутриціологиня Надія Андрєєва продовжує ділитися з підписниками незвичайними рецептами. На цей раз вона розповіла, як приготувати локшину з цукіні. Попри те, що на приготування страви у вас піде лише 10 хвилин, найвідданіші шанувальники макаронів обов'язково оцінять таку альтернативу.

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У чашці звичайних макаронів міститься 220 калорій і 43 грами вуглеводів, а в локшині з цукіні лише 28 калорій і вуглеводів не більше як 7 грамів. До того ж цукіні – відмінне джерело клітковини, магнію, калію і вітаміну С.

Як приготувати спагеті з цукіні: рецепт на 2 порції

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 3 середніх або великих цукіні;
  • сік половини лимона;
  • 1 невеликий авокадо;
  • морська сіль і чорний перець – на ваш смак;
  • гілочка базиліку для прикраси;
  • куряче філе, приготоване на грилі;
  • 2 столові ложки песто.

Спосіб приготування локшини:

  1. У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні.
  2. На спеціальній спіралеподібній тертці зробіть довгу локшину з цукіні. Викладіть її на сковороду і готуйте 3 хвилини до стану аль-денте.
  3. Збризніть лимоном, додайте сіль і перець на смак. Відкладіть в сторону.
  4. У середній чаші з'єднайте песто і лимонний сік. Додайте авокадо і змішайте його з соусом, добре розімніть.
  5. Змішайте суміш з пастою з цукіні та перемішайте, щоб соус повністю покрив локшину.
  6. Приправте сіллю і перцем. Прикрасьте листочками базиліку.

Смачного!

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Домашня локшина з цукіні / Фото instagram

Текст публікації Надії Андрєєвої:

Локшина з цукіні з авокадо

Локшина з цукіні чудова альтернатива звичним спагеті з борошна. Спробуйте приготувати і ви побачите, що навіть найвідданіші шанувальники макаронів оцінять таку альтернативу.

При цьому в чашці звичайних макаронів міститься 220 калорій і 43 грами вуглеводів, а в локшині з цукіні всього 28 калорій і вуглеводів не більше 7 грамів. До того ж цукіні відмінне джерело клітковини, магнію, калію і вітаміну С.

Інгредієнти:

1 ст.л. оливкової олії
3 середніх або великих цукіні
сік половини лимона
1 невеликий авокадо
морська сіль і чорний перець на смак
гілочка базиліку для прикраси
куряча грудка, приготована на грилі і порізана
2 ст.л. сирого песто

Спосіб приготування локшини:

У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні.
Використовуючи спеціальну спіралеподібну тертку, зробіть довгу локшину з цукіні. Викладіть цукіні на сковороду і готуйте 3 хвилини до стану аль-денте.
Збризніть лимоном, додайте сіль і перець на смак. Відкладіть в сторону.
У середній чаші з'єднайте песто і лимонний сік. Додайте авокадо і змішайте його з песто, добре розім'яти.
Змішайте авокадо-песто з пастою з цукіні і перемішайте, щоб соус повністю покрив локшину.
Приправте сіллю і перцем за смаком. Прикрасьте листочками базиліку.

Автор: Назарій Сорока