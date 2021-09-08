Нутриціологиня Надія Пахірко не втомлюється доводити, що худнути можна смачно й без особливих дієт. На цей раз вона поділилася черговим корисним рецептом, який вписується в усі канони здорового харчування. Читайте, як ніжно ситно й смачно приготувати вдома фаршировані кабачки. Їх можна подавати як на обід, так й на вечерю.

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Фаршировані кабачки: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Кабачки – 450 грамів;
  • Філе індички – 150 грамів;
  • Цибуля – 50 грамів;
  • Морква – 60 грамів;
  • Помідор – 70 грамів;
  • Булгур – 50 грамів;
  • Сметана 10% – 40 грамів;
  • Кріп – 15 грамів;
  • Сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Булгур попередньо відваріть майже до готовності, а філе індички перемеліть у фарш.
  2. Кабачки поріжте порційно та видаліть з них м'якуш.
  3. М'якуш кабачків, цибулю, помідори та кріп подрібніть (можна у блендері).
  4. Додайте до овочевої маси порізану дрібними кубиками моркву, сметану та спеції.
  5. Змішайте фарш індички, овочеву суміш і булгур та заповніть цією начинкою кабачки.
  6. Викладіть їх у форму для запікання, накрийте фольгою й відправте в розігріту до 180°C духовку на 45 хвилин (до готовності).

Смачного!

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Як приготувати фаршировані кабачки вдома
Як приготувати фаршировані кабачки вдома / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Як же це зручно, коли можна вибирати те, що тобі зараз хочеться. І приготувати те, що сподобається всій родині. Сьогодні знову ділюся з вами ще одним рецептом з конструктора меню. Його вже зацінили учасниці, такі фаршировані кабачки сміливо можна готувати на обід.

Хто візьме рецепт в скарбничку і буде худнути разом з цим рецептом, залишайте лайк і добре слово в коментарях. Адже я все це роблю абсолютно безкоштовно.

Фаршировані кабачки на обід

КБЖУ на 100 гр: 81/7/1/10

Інгредієнти:

Кабачки - 450 гр
Філе індички - 150 гр
Лук - 50 гр
Морква - 60 гр
Помідор - 70 гр
Булгур - 50 гр
Сметана 10% - 40 гр
Кріп - 15 гр
Сіль, перець - за смаком

Готуємо:

Філе перемолоти в фарш.
Кабачки порізати на порції, видалити м'якуш.
Лук, помідор без шкірки, м'якуш кабачків і кріп подрібнити, можна в блендері.
Додати до подрібнених овочів порізану дрібними кубиками морква, сметану, спеції.
Булгур попередньо відварити майже до готовності.
Змішати фарш індички, овочеву суміш і булгур.
Заповнити кабачки начинкою.
Викласти в форму для запікання, накрити фольгою.
Випікати при t 180°C приблизно 45 хв. (до готовності).