Нутрициолог Надежда Андреева продолжает делиться с подписчиками необычными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить лапшу с цукини. Несмотря на то, что для приготовления блюда у вас уйдет всего 10 минут, преданные поклонники макарон обязательно оценят такую альтернативу.
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Как приготовить спагетти с цукини: рецепт на 2 порции
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 3 средних или больших цукини;
- сок половины лимона;
- 1 небольшой авокадо;
- морская соль и черный перец – на ваш вкус;
- веточка базилика для украшения;
- куриное филе, приготовленное на гриле;
- 2 столовые ложки песто.
Способ приготовления лапши:
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
- На специальной спиралевидной терке сделайте длинную лапшу с цукини. Выложите ее на сковороду и готовьте 3 минуты до состояния аль-денте.
- Сбрызните лимоном, добавьте соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
- В средней чаши соедините песто и лимонный сок. Добавьте авокадо и смешайте его с соусом, хорошо разомните.
- Смешайте смесь с пастой из цукини и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл лапшу.
- Приправьте солью и перцем. Украсьте листиками базилика.
Приятного аппетита!
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Домашняя лапша с цукини / Фото instagram
Текст публикации Надежды Андреевой:
Лапша из цукини с авокадо
Лапша из цукини замечательная альтернатива привычным спагетти из муки. Попробуйте приготовить и вы увидите, что даже самые преданные поклонники макарон оценят такую альтернативу.
При этом в чашке обычных макарон содержится 220 калорий и 43 грамма углеводов, а в лапше с цукини всего 28 калорий и углеводов не более 7 граммов. К тому же цукини отличный источник клетчатки, магния, калия и витамина С.
Ингредиенты:
1 ст.л. оливкового масла
3 средних или больших цукини
сок половины лимона
1 небольшой авокадо
морская соль и черный перец по вкусу
веточка базилика для украшения
куриная грудка, приготовленная на гриле и порезанная
2 ст.л. сырого песто
Способ приготовления лапши:
В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне.
Используя специальную спиралевидную терку, сделайте длинную лапшу с цукини. Выложите цукини на сковороду и готовьте 3 минуты до состояния аль-денте.
Сбрызните лимоном, добавьте соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
В средней чаши соедините песто и лимонный сок. Добавьте авокадо и смешайте его с песто, хорошо размять.
Смешайте авокадо-песто с пастой из цукини и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл лапшу.
Приправьте солью и перцем по вкусу. Украсьте листиками базилика.