Неймовірні смузі: 30 ідей для смачних поєднань

Смузі – популярний напій з овочів, фруктів або ягід. У нього можна також додати молоко, сік, морозиво або лід.

Існує безліч різних варіантів приготування смузі. 30 смачних поєднань – читайте далі.

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З чого приготувати смузі

Смузі з овочів

Огірок, вода, селера, яблуко, сік лимона. Селера, огірок, буряк, сік лимона, вода. Помідори, шпинат, вода. Шпинат, зелень, авокадо, зелень, вода. Броколі, апельсин, шпинат, морквяний сік. Томатний сік, сік лимона, капуста, чорний перець. Буряковий сік, морквяний сік, селера, петрушка. Помідор, яблуко, огірок, часник, кінза, вода. Морквяний сік, селера, часник, яблуко, вода. Помідори, щіпка чорного перцю, селера, вода.

Смузі з вівсянкою

Ягоди, йогурт, вівсяні пластівці. Вівсяні пластівці, ягоди, шоколад, молоко. Ряжанка, вівсяні пластівці, фініки. Йогурт, вівсяні пластівці, мед, горіхи. Кефір, вівсяні пластівці, банан.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Смачні смузі – відмінний напій для літа / Фото Pixabay

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Фруктові

Полуниця, пломбір, молоко, тертий шоколад. Заморожені ягоди, питний йогурт. Банан, малина, мед, горіхи. Персик, полуниця, йогурт або молоко. Банан, какао, молоко. Виноград, ківі, м'яка груша, лід, вода. Банан, кефір, чорна смородина. Яблуко, груша, банан, стиглий авокадо. Ківі, селера, апельсин, вода, сік лимона, мед. Банан, пломбір, молоко. Полуниця, банан, молоко. Яблуко, банан, питний йогурт, кориця. Кавун, диня, лід. Грейпфрут, полуниця, апельсин, вода. Банан, яблуко, йогурт, полуниця, лід.

Вибирайте варіант, який вам до смаку / Фото Pixabay