Существует множество различных вариантов приготовления смузи. 30 вкусных сочетаний – читайте далее.
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Из чего приготовить смузи
Смузи из овощей
- Огурец, вода, сельдерей, яблоко, сок лимона.
- Сельдерей, огурец, свекла, сок лимона, вода.
- Помидоры, шпинат, вода.
- Шпинат, зелень, авокадо, зелень, вода.
- Брокколи, апельсин, шпинат, морковный сок.
- Томатный сок, сок лимона, капуста, черный перец.
- Свекольный сок, морковный сок, сельдерей, петрушка.
- Помидор, яблоко, огурец, чеснок, кинза, вода.
- Морковный сок, сельдерей, чеснок, яблоко, вода.
- Помидоры, щепотка черного перца, сельдерей, вода.
Смузи с овсянкой
- Ягоды, йогурт, овсяные хлопья.
- Овсяные хлопья, ягоды, шоколад, молоко.
- Ряженка, овсяные хлопья, финики.
- Йогурт, овсяные хлопья, мед, орехи.
- Кефир, овсяные хлопья, банан.
Вкусные смузи – отличный напиток для лета / Фото Pixabay
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Фруктовые
- Клубника, пломбир, молоко, тертый шоколад.
- Замороженные ягоды, питьевой йогурт.
- Банан, малина, мед, орехи.
- Персик, клубника, йогурт или молоко.
- Банан, какао, молоко.
- Виноград, киви, мягкая груша, лед, вода.
- Банан, кефир, черная смородина.
- Яблоко, груша, банан, спелый авокадо.
- Киви, сельдерей, апельсин, вода, сок лимона, мед.
- Банан, пломбир, молоко.
- Клубника, банан, молоко.
- Яблоко, банан, питьевой йогурт, корица.
- Арбуз, дыня, лед.
- Грейпфрут, клубника, апельсин, вода.
- Банан, яблоко, йогурт, клубника, лед.
Выбирайте вариант, который вам по вкусу / Фото Pixabay