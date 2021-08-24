Существует множество различных вариантов приготовления смузи. 30 вкусных сочетаний – читайте далее.

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Из чего приготовить смузи

Смузи из овощей

Огурец, вода, сельдерей, яблоко, сок лимона. Сельдерей, огурец, свекла, сок лимона, вода. Помидоры, шпинат, вода. Шпинат, зелень, авокадо, зелень, вода. Брокколи, апельсин, шпинат, морковный сок. Томатный сок, сок лимона, капуста, черный перец. Свекольный сок, морковный сок, сельдерей, петрушка. Помидор, яблоко, огурец, чеснок, кинза, вода. Морковный сок, сельдерей, чеснок, яблоко, вода. Помидоры, щепотка черного перца, сельдерей, вода.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Смузи с овсянкой

Ягоды, йогурт, овсяные хлопья. Овсяные хлопья, ягоды, шоколад, молоко. Ряженка, овсяные хлопья, финики. Йогурт, овсяные хлопья, мед, орехи. Кефир, овсяные хлопья, банан.

Вкусные смузи – отличный напиток для лета / Фото Pixabay

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Фруктовые

Клубника, пломбир, молоко, тертый шоколад. Замороженные ягоды, питьевой йогурт. Банан, малина, мед, орехи. Персик, клубника, йогурт или молоко. Банан, какао, молоко. Виноград, киви, мягкая груша, лед, вода. Банан, кефир, черная смородина. Яблоко, груша, банан, спелый авокадо. Киви, сельдерей, апельсин, вода, сок лимона, мед. Банан, пломбир, молоко. Клубника, банан, молоко. Яблоко, банан, питьевой йогурт, корица. Арбуз, дыня, лед. Грейпфрут, клубника, апельсин, вода. Банан, яблоко, йогурт, клубника, лед.

Выбирайте вариант, который вам по вкусу / Фото Pixabay