Українська фітнес-тренерка Анастасія Полтавська каже, що через кардіо можна навіть набрати вагу. Які ще наслідки можуть бути – читайте далі.
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Багато хто досі вважає, що тривалий кардіо – найкращий спосіб "спалити" жир. Люді годинами бігають на доріжках, займаються аеробікою і, однак часто доводиться спостерігати плачевність всіх зусиль привести себе в форму таким чином,
– зазначила Полтавська.
Що потрібно знати про кардіотренування
За словами фітнес-тренерки, кардіо позитивно впливає на серцево-судинну систему та аеробну витривалість. Також вони допомагають подолати депресію.
1. Головним джерелом енергії в ході кисневого окислення є жири.
Кардіотренування – тип тренування, при якому витрата енергії відбувається за аеробним типом, тобто в присутності кисню, і йде активне використання жиру всередині м'язів,
– пояснила тренер.
Вона уточнила, що через це багато хто вважає кардіо (повільний біг, ходьбу, аеробіку, танці, еліптичні тренажери) найкращим способом для схуднення.
2. Однак використовується він лише безпосередньо під час тренування.
Анастасія Полтавська розповіла, що після тренування розщеплення внутрішньом'язового жиру зупиняється, а ось під час відпочинку жир з підшкірних депо переходить у м'язи. ⠀
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3. Від кардіо можна набрати вагу
Це пов'язано з тим, що після заняття, людина може поїсти та компенсувати витрачені калорії.
4. Тривале кардіо призводить до зменшення маси м'язів
Без силових тренувань відсоток м'язів почне знижуватися. Людина звикне до низькокалорійного харчування, а організм перейде в енергозберігаючий режим і буде витрачати менше калорій, навіть при тому ж об'ємі навантажень.
Без підкріплення силовими тренуваннями та зміни режиму харчування, кардіо не допоможе схуднути!
– резюмувала Анастасія Полтавська.
Текст публікації Анастасії Полтавської:
Чому від кардіо неможливо схуднути? ⠀
Багато хто досі вважає, що тривале кардіо – найкращий спосіб "спалити" жир.
Люди годинами бігають на доріжках, займаються аеробікою і, однак часто доводиться спостерігати плачевність всіх зусиль привести себе в форму таким чином. ⠀
Факти про кардіотренування:
Без сумніву, помірні кардіонавантаження сприятливо позначаються на стані серцево-судинної системи та аеробної витривалості. Крім того, вони навіть здатні боротися з депресією. ⠀
1. Головним джерелом енергії в ході кисневого окислення є жири.
Кардіотренування – тип тренування, за якого витрата енергії відбувається по аеробному типу, тобто у присутності кисню і йде активне використання жиру всередині м'язів.
Саме тому склалося уявлення, що такі тренування – найкращий шлях до схуднення. Так само як повільний біг, ходьба, вело та еліптичні тренажери, будь-яка аеробіка, танці.
2. Однак використовується він лише безпосередньо під час тренування.
Після її закінчення процес розщеплення внутрішньом'язового жиру зупиняється і тільки під час відпочинку при відсутності поповнення ззовні, жир з підшкірних депо переходить у м'язи.
3. Від кардіо можна навіть поправитися
Є висока ймовірність "суперкомпенсації" витрачених калорій з'їденим після тренування. Однак навіть при обмеженні харчування організм буде прагнути зробити запас при першій можливості. ⠀
4. Тривале кардіо призводить до зменшення маси м'язів
Відсоток м'язів без використання силових тренувань обов'язково почне знижуватися, оскільки в умовах дефіциту калорійності харчування і відсутність стимулу для збереження м'язової тканини (важкі силові вправи) відсоток м'язової тканини в організмі буде зменшуватися, що крім неестетичного вигляду, який охрестили як skinny-fat (пісний жир) ще й посадить вас на "голку" низькокалорійного харчування, оскільки в цілому організм перейде в енергозберігаючий режим і буде витрачати менше калорій навіть при тому ж об'ємі навантажень.
Без підкріплення силовими тренуваннями та зміни режиму харчування, кардіо не допоможе схуднути!