Існує безліч різних варіантів приготування смузі. 30 смачних поєднань – читайте далі.
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З чого приготувати смузі
Смузі з овочів
- Огірок, вода, селера, яблуко, сік лимона.
- Селера, огірок, буряк, сік лимона, вода.
- Помідори, шпинат, вода.
- Шпинат, зелень, авокадо, зелень, вода.
- Броколі, апельсин, шпинат, морквяний сік.
- Томатний сік, сік лимона, капуста, чорний перець.
- Буряковий сік, морквяний сік, селера, петрушка.
- Помідор, яблуко, огірок, часник, кінза, вода.
- Морквяний сік, селера, часник, яблуко, вода.
- Помідори, щіпка чорного перцю, селера, вода.
Смузі з вівсянкою
- Ягоди, йогурт, вівсяні пластівці.
- Вівсяні пластівці, ягоди, шоколад, молоко.
- Ряжанка, вівсяні пластівці, фініки.
- Йогурт, вівсяні пластівці, мед, горіхи.
- Кефір, вівсяні пластівці, банан.
Смачні смузі – відмінний напій для літа / Фото Pixabay
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Фруктові
- Полуниця, пломбір, молоко, тертий шоколад.
- Заморожені ягоди, питний йогурт.
- Банан, малина, мед, горіхи.
- Персик, полуниця, йогурт або молоко.
- Банан, какао, молоко.
- Виноград, ківі, м'яка груша, лід, вода.
- Банан, кефір, чорна смородина.
- Яблуко, груша, банан, стиглий авокадо.
- Ківі, селера, апельсин, вода, сік лимона, мед.
- Банан, пломбір, молоко.
- Полуниця, банан, молоко.
- Яблуко, банан, питний йогурт, кориця.
- Кавун, диня, лід.
- Грейпфрут, полуниця, апельсин, вода.
- Банан, яблуко, йогурт, полуниця, лід.
Вибирайте варіант, який вам до смаку / Фото Pixabay