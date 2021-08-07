Для приготування салату з манго та курки знадобиться зовсім небагато часу. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Смачний салат з манго, курки та авокадо
Інгредієнти:
- Авокадо – ½ штуки.
- Манго – ¼ штуки.
- Куряча грудка – 1 штука.
- Насіння гарбузу.
- Кунжут.
- Спеції.
- Оливки – 5 штук.
- Листя салату.
Авокадо також є інгредієнтом салату / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Листя салату викладаємо на тарілку.
- Манго й авокадо нарізаємо скибочками. Викладаємо на листя салату.
- Додаємо насіння гарбуза.
- Викладаємо запечену курку й посипаємо кунжутом.
- Оливки ріжемо навпіл і прикрашаємо салат.
- Скроплюємо салат оливковою олією і подаємо до столу.