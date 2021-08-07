Для приготування салату з манго та курки знадобиться зовсім небагато часу. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Смачний салат з манго, курки та авокадо

Інгредієнти:

  • Авокадо – ½ штуки.
  • Манго – ¼ штуки.
  • Куряча грудка – 1 штука.
  • Насіння гарбузу.
  • Кунжут.
  • Спеції.
  • Оливки – 5 штук.
  • Листя салату.

Авокадо також є інгредієнтом салату / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Листя салату викладаємо на тарілку.
  • Манго й авокадо нарізаємо скибочками. Викладаємо на листя салату.
  • Додаємо насіння гарбуза.
  • Викладаємо запечену курку й посипаємо кунжутом.
  • Оливки ріжемо навпіл і прикрашаємо салат.
  • Скроплюємо салат оливковою олією і подаємо до столу.