Для приготовления салата из манго и курицы требуется совсем немного времени. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Вкусный салат из манго, курицы и авокадо
Ингредиенты:
- Авокадо – ½ штуки.
- Манго – ¼ штуки.
- Куриная грудка – 1 штука.
- Семена тыквы.
- Кунжут.
- Специи.
- Оливки – 5 штук.
- Листья салата.
Авокадо также является ингредиентом салата / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Листья салата выкладываем на тарелку.
- Манго и авокадо нарезаем ломтиками. Выкладываем на листья салата.
- Добавляем семена тыквы.
- Выкладываем запеченную курицу и посыпаем кунжутом.
- Оливки режем пополам и украшаем салат.
- Взбрызгиваем салат оливковым маслом и можно подавать к столу.