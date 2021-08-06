Адже деякі з них уповільнюють обмін речовин. Поширені прорахунки назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

Важливо Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

6 помилок, які уповільнюють обмінні процеси

Мало калорій

Якщо ви споживаєте дуже мало калорій, це може знизити швидкість обмінних процесів. Згодом це призведе до складнощів при зниженні ваги.

Мало білку

Білок прискорює обмінні процеси більше, ніж жири чи вуглеводи. Вживаючи достатню кількість білка, ви зможете підтримувати швидкість метаболізму під час схуднення та підтримки ваги.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існують тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду "Тая".

Малорухливий спосіб життя

Сидячий спосіб життя може призвести до значного зниження кількості калорій, які ви витрачаєте щодня. Не лише тренування допомагають спалювати більше калорій, просто піднятися сходами, просто прибирання вдома, просто похід до магазину без машини – це те, що теж допомагає спалювати більше калорій,

– уточнила Ольга Усенко.

Швидкі вуглеводи можуть уповільнити швидкість обмінних процесів / Фото Pixabay

Цікаво Три правила харчування у спеку: що їсти протягом дня

Сон

Якісний сон є основою для зниження ваги. Якщо ви мало або погано спите, це може знизити швидкість обмінних процесів і призвести до набору ваги.

Швидкі вуглеводи

Якщо ви дотримуєтеся своїх КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів), але при цьому вживаєте багато швидких вуглеводів, це також може знизити швидкість обмінних процесів і збільшити кількість жиру в області живота.

Відсутність силових навантажень

Силові тренування збільшують м'язову масу, яка допомагає зберегти швидкість обмінних процесів як при схудненні, так і під час вікових змін.