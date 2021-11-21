Як приготувати повітряні оладки без яєць: рецепт для тих, хто на дієті
Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Знову й гадки не маєте, що ж приготувати зранку? Смачні оладки – завжди хороша ідея. Ловіть корисний рецепт, на який ви не потратити більше, ніж 20 хвилин.
Пишні оладки ідеально підходять як для ситного сніданку, так й перекусу. Швидким та перевіреним рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.
І ще 20 бутербродів з 3 інгредієнтів: смачні ідеї для швидких сніданківПорада! Важливо дотримуватися порядку продуктів, тоді оладки на кефірі вийдуть справді повітряними!
Як приготувати оладки без яєць: покроковий рецепт
Інгредієнти на 6 – 7 штук:
- Кефір будь-якої жирності – 300 мілілітрів;
- Сода – 1 чайна ложка;
- Цукор – 1 слова ложка;
- Борошно – 150 грамів;
- Щіпка солі.
Спосіб приготування:
- До кефіру додайте соду, цукор та щіпку солі. Добре перемішайте, поки не з'явиться багато бульбашок.
- Тоді поступово додавайте борошно – до такої консистенції, щоб тісто спадало з ложки шматками. Та знову перемішайте.
- Обсмажте на розігрітій сковороді з 2 сторін до золотистої скоринки на невеликій кількості олії.
Смачного!
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Текст публікації Альбіни Коміссарової:
Нереально смачні повітряні оладки без яєць.
Беремо 300 мл кефіру будь-якої жирності, добре, якщо його термін придатності вже добігає кінця
Додаємо 1 чл соди без гірки, 1 ст л цукру та щіпку солі, добре перемішуємо, ви побачите, як з'явиться багато бульбашок
Додаємо борошно до такої консистенції, щоб тісто спадало з ложки шматками. У мене пішло 150 грамів.
Обсмажуємо на розігрітій сковороді з 2 сторін до золотистої скоринки на краплі олії.
Швидше подаємо і їмо, поки гарячі!
На порцію виходить 2-3 оладки. Додайте йогурт та порцію фруктів/ягід, щоб зібрати сніданок за методом тарілки.