Як приготувати повітряні оладки без яєць: рецепт для тих, хто на дієті

Знову й гадки не маєте, що ж приготувати зранку? Смачні оладки – завжди хороша ідея. Ловіть корисний рецепт, на який ви не потратити більше, ніж 20 хвилин.

Пишні оладки ідеально підходять як для ситного сніданку, так й перекусу. Швидким та перевіреним рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Як приготувати оладки без яєць: покроковий рецепт

Інгредієнти на 6 – 7 штук:

Кефір будь-якої жирності – 300 мілілітрів;

Сода – 1 чайна ложка;

Цукор – 1 слова ложка;

Борошно – 150 грамів;

Щіпка солі.

Спосіб приготування:

До кефіру додайте соду, цукор та щіпку солі. Добре перемішайте, поки не з'явиться багато бульбашок. Тоді поступово додавайте борошно – до такої консистенції, щоб тісто спадало з ложки шматками. Та знову перемішайте. Обсмажте на розігрітій сковороді з 2 сторін до золотистої скоринки на невеликій кількості олії.

Смачного!

Важливо дотримуватися порядку продуктів, тоді оладки на кефірі вийдуть справді повітряними!Подавайте гарячими! На порцію виходить 2 – 3 оладки. Поєднати їх можна з йогуртом та фруктами чи ягодами.

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Текст публікації Альбіни Коміссарової:

Нереально смачні повітряні оладки без яєць.

Беремо 300 мл кефіру будь-якої жирності, добре, якщо його термін придатності вже добігає кінця

Додаємо 1 чл соди без гірки, 1 ст л цукру та щіпку солі, добре перемішуємо, ви побачите, як з'явиться багато бульбашок

Додаємо борошно до такої консистенції, щоб тісто спадало з ложки шматками. У мене пішло 150 грамів.

Обсмажуємо на розігрітій сковороді з 2 сторін до золотистої скоринки на краплі олії.

Швидше подаємо і їмо, поки гарячі!

На порцію виходить 2-3 оладки. Додайте йогурт та порцію фруктів/ягід, щоб зібрати сніданок за методом тарілки.