Пышные оладьи идеально подходят как для сытного завтрака, так и для перекуса. Быстрым и проверенным рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.
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Как приготовить оладьи без яиц: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 6 – 7 штук:
- Кефир любой жирности – 300 миллилитров;
- Сода – 1 чайна ложка;
- Сахар – 1 слово ложки;
- Мука – 150 граммов;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
- К кефиру добавьте соду, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте, пока не появится много пузырьков.
- Тогда постепенно добавляйте муку – до такой консистенции, чтобы тесто спадало с ложки кусками. И снова перемешайте.
- Обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки на небольшом количестве масла.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Альбины Комиссаровой:
Нереально вкусные воздушные оладьи без яиц.
Берем 300 мл кефира любой жирности, хорошо, если его срок годности уже подходит к концу
Добавляем 1 чл соды без горки, 1 ст л сахара и щепотку соли, хорошо перемешиваем, вы увидите, как появится много пузырьков
Добавляем муку до такой консистенции , чтобы тесто спадало с ложки кусками. У меня ушло 150 граммов.
Обжариваем на разогретой сковороде с 2 сторон до золотистой корочки на капле растительного масла.
Скорее подаем и едим, пока горячие!
На порцию выходит 2-3 оладья. Добавьте йогурт и порцию фруктов/ягод, чтобы собрать завтрак с помощью тарелки.