Хай там що, але цей рецепт сирників можна уже сміливо назвати вірусним. На численних відео кулінари показують, як їх приготувати хрумкими зовні і дуже ніжними всередині. Ми переконані, цю страву має спробувати кожен. Тим більше, що видається рецепт справді простим.
І ще Смачно, просто і нешкідливо: як приготувати вдома курячі нагетси без олії та борошна
Як приготувати сирники з хрусткою скоринкою
Інгредієнти:
- Сир домашній;
- Яйця – 1 штука;
- Рисове борошно – 2 столові ложки;
- Манна крупа – 2 столові ложки;
- Ягоди – на ваш смак;
- Кукурудзяні пластівці – для панірування;
- Вершкове масло;
- Щіпка солі;
- Спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте сир, борошно, манну крупу та яйце. Тоді усе посоліть і добре перемішайте.
- З тіста сформуйте кульки, у які покладіть трохи ягід.
- Киньте сирники у солену киплячу воду та варіть до готовності.
- Тим часом на сковороді обсмажте кукурудзяні пластівці з олією та додайте улюблені спеції.
- Готові сирники обсмажте у паніровці.
Смачного!
Читайте також Готуємо вдома ту саму картоплю фрі з McDonald's: рецепт, який підкорить усі