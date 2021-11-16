Хай там що, але цей рецепт сирників можна уже сміливо назвати вірусним. На численних відео кулінари показують, як їх приготувати хрумкими зовні і дуже ніжними всередині. Ми переконані, цю страву має спробувати кожен. Тим більше, що видається рецепт справді простим.

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Як приготувати сирники з хрусткою скоринкою

Інгредієнти:

Сир домашній;

Яйця – 1 штука;

Рисове борошно – 2 столові ложки;

Манна крупа – 2 столові ложки;

Ягоди – на ваш смак;

Кукурудзяні пластівці – для панірування;

Вершкове масло;

Щіпка солі;

Спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Змішайте сир, борошно, манну крупу та яйце. Тоді усе посоліть і добре перемішайте. З тіста сформуйте кульки, у які покладіть трохи ягід. Киньте сирники у солену киплячу воду та варіть до готовності. Тим часом на сковороді обсмажте кукурудзяні пластівці з олією та додайте улюблені спеції. Готові сирники обсмажте у паніровці.

Смачного!

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