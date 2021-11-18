Бутерброд – універсальна закуска. Вона підходить як для сніданку чи перекусу на роботі, так і для святкового столу. І, мабуть, кожен має свій улюблений рецепт. А сьогодні у вас є шанс додати до цього списку ще кілька смачних поєднань.