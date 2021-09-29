Та чи насправді потрібно періодично їсти супи та як їх правильно готувати, щоб вони принесли користь вашому організму. Читайте корисні поради та смачні рецепти далі у нашому матеріалі.

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Чи є користь від супів

Періодичне вживання супу не є обов'язковим. Ваш організм буде чудово функціонувати і без "ріденького".

Жодна дієтологічна організація, офіційні рекомендації з харчування США, Британії чи МОЗ України не стверджують, що "треба" чи "варто". Тож хочеш – їж, не любиш – біди нема,

– пояснює нутриціологиня Ольга Дорош у своєму інстаграмі. ⁣⁣⠀



Супи не обов'язково їсти / Фото Unsplash

Користь супу також визначається його харчовою цінністю. Він має бути калорійним та поживним. Варто пам'ятати, що в процесі термічної обробки овочі втрачають свої корисні властивості, а тому варто робити ставку на іншому.

Як приготувати корисний суп ⁣⁣



Не шкодуйте свіжих овочів / Фото Unsplash

Додавайте в суп свіжі овочі: броколі, цвітну капусту, селеру, моркву, корінь петрушки.

Ваше "ріденьке" має бути густим, а овочі – зварені al dente .

. Щоб суп був більш калорійним та корисним, не забувайте додавати крупи та бобові.

Для запашного аромату не забудьте посипати суп свіжою або замороженою зеленню, додайте більше сушених трав та інших ароматних спецій і менше солі.

Суп з червоної сочевиці



Корисний суп з червоної сочевиці / Фото Unsplash

Інгредієнти:

пів склянки червоної сочевиці;

2,5 склянки води;

1 цибуля;

пів моркви;

1 столова ложка соняшникової олії;

2 столові ложки томатної пасти;

пів чайної ложки червоної паприки;

пів чайної ложки сушеної м'яти;

сіль;

пів лимону.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть цибулю та обсмажте на пательні з соняшниковою олією. Додайте паприку, сушену м'яту, сіль та 1 столову ложку томатної пасти. Продовжуйте готувати ще 1 – 2 хвилини. Вилийте на пательню пів склянки води і тушкуйте суміш 2 – 3 хвилини.

Крок 2. Помийте моркву та натріть на грубій терці. Сполосніть холодною водою сочевицю, покладіть у більшу каструлю та залийте 2,5 стаканами води. Сюди ж висипте натерту моркву та суміш цибулі з томатною пастою.

Крок 3. Готуйте суп 15 хвилин, а тоді додайте 1 столову ложку томатної пасти та залиште ще на 5 хвилин.

Перед подачею приправте суп лимонним соком і готово.

Морквяний суп з імбиром



Легко та корисно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 морквина;

2 столові ложки білого кунжуту;

1 столова ложка свіжого імбиру;

¼ чайної ложки каєнського перцю;

2 склянки води;

сіль.

Спосіб приготування

Щоб приготувати крем суп необхідно натерти моркву, помістити у блендер та додати інші інгредієнти. Щоб смак вийшов вершковим, можете додати нарізаний авокадо.

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Гарбузовий крем-суп



Яка смакота / Фото Unsplash