Та чи насправді потрібно періодично їсти супи та як їх правильно готувати, щоб вони принесли користь вашому організму. Читайте корисні поради та смачні рецепти далі у нашому матеріалі.

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Чи є користь від супів

Періодичне вживання супу не є обов'язковим. Ваш організм буде чудово функціонувати і без "ріденького".

Жодна дієтологічна організація, офіційні рекомендації з харчування США, Британії чи МОЗ України не стверджують, що "треба" чи "варто". Тож хочеш – їж, не любиш – біди нема,
– пояснює нутриціологиня Ольга Дорош у своєму інстаграмі. ⁣⁣⠀


Супи не обов'язково їсти / Фото Unsplash

Користь супу також визначається його харчовою цінністю. Він має бути калорійним та поживним. Варто пам'ятати, що в процесі термічної обробки овочі втрачають свої корисні властивості, а тому варто робити ставку на іншому.

Як приготувати корисний суп ⁣⁣


Не шкодуйте свіжих овочів / Фото Unsplash

  • Додавайте в суп свіжі овочі: броколі, цвітну капусту, селеру, моркву, корінь петрушки.
  • Ваше "ріденьке" має бути густим, а овочі – зварені al dente.
  • Щоб суп був більш калорійним та корисним, не забувайте додавати крупи та бобові.
  • Для запашного аромату не забудьте посипати суп свіжою або замороженою зеленню, додайте більше сушених трав та інших ароматних спецій і менше солі.

Суп з червоної сочевиці


Корисний суп з червоної сочевиці / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • пів склянки червоної сочевиці;
  • 2,5 склянки води;
  • 1 цибуля;
  • пів моркви;
  • 1 столова ложка соняшникової олії;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • пів чайної ложки червоної паприки;
  • пів чайної ложки сушеної м'яти;
  • сіль;
  • пів лимону.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть цибулю та обсмажте на пательні з соняшниковою олією. Додайте паприку, сушену м'яту, сіль та 1 столову ложку томатної пасти. Продовжуйте готувати ще 1 – 2 хвилини. Вилийте на пательню пів склянки води і тушкуйте суміш 2 – 3 хвилини.

Крок 2. Помийте моркву та натріть на грубій терці. Сполосніть холодною водою сочевицю, покладіть у більшу каструлю та залийте 2,5 стаканами води. Сюди ж висипте натерту моркву та суміш цибулі з томатною пастою.

Крок 3. Готуйте суп 15 хвилин, а тоді додайте 1 столову ложку томатної пасти та залиште ще на 5 хвилин.

Перед подачею приправте суп лимонним соком і готово.

Морквяний суп з імбиром


Легко та корисно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 1 морквина;
  • 2 столові ложки білого кунжуту;
  • 1 столова ложка свіжого імбиру;
  • ¼ чайної ложки каєнського перцю;
  • 2 склянки води;
  • сіль.

Спосіб приготування

Щоб приготувати крем суп необхідно натерти моркву, помістити у блендер та додати інші інгредієнти. Щоб смак вийшов вершковим, можете додати нарізаний авокадо.

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Гарбузовий крем-суп


Яка смакота / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 1 кілограм почищеного гарбуза;
  • 100 мілілітрів кокосового молока;
  • 350 мілілітрів води;
  • мелений імбир, сухий часник, мелена куркума;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Крок 1. Почистьте гарбуз, наріжте його кубиками та запечіть у духовці.

Крок 2. Перекладіть готовий гарбуз у каструлю та залийте водою. Він має повністю розваритись.

Крок 3. Після того, як основний інгредієнт буде готовий, перемістіть його у блендер, додайте молоко та спеції і збийте до однорідної маси.