Та чи насправді потрібно періодично їсти супи та як їх правильно готувати, щоб вони принесли користь вашому організму. Читайте корисні поради та смачні рецепти далі у нашому матеріалі.
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Чи є користь від супів
Періодичне вживання супу не є обов'язковим. Ваш організм буде чудово функціонувати і без "ріденького".
Жодна дієтологічна організація, офіційні рекомендації з харчування США, Британії чи МОЗ України не стверджують, що "треба" чи "варто". Тож хочеш – їж, не любиш – біди нема,
– пояснює нутриціологиня Ольга Дорош у своєму інстаграмі. ⠀
Супи не обов'язково їсти / Фото Unsplash
Користь супу також визначається його харчовою цінністю. Він має бути калорійним та поживним. Варто пам'ятати, що в процесі термічної обробки овочі втрачають свої корисні властивості, а тому варто робити ставку на іншому.
Як приготувати корисний суп
Не шкодуйте свіжих овочів / Фото Unsplash
- Додавайте в суп свіжі овочі: броколі, цвітну капусту, селеру, моркву, корінь петрушки.
- Ваше "ріденьке" має бути густим, а овочі – зварені al dente.
- Щоб суп був більш калорійним та корисним, не забувайте додавати крупи та бобові.
- Для запашного аромату не забудьте посипати суп свіжою або замороженою зеленню, додайте більше сушених трав та інших ароматних спецій і менше солі.
Суп з червоної сочевиці
Корисний суп з червоної сочевиці / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- пів склянки червоної сочевиці;
- 2,5 склянки води;
- 1 цибуля;
- пів моркви;
- 1 столова ложка соняшникової олії;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- пів чайної ложки червоної паприки;
- пів чайної ложки сушеної м'яти;
- сіль;
- пів лимону.
Спосіб приготування:
Крок 1. Подрібніть цибулю та обсмажте на пательні з соняшниковою олією. Додайте паприку, сушену м'яту, сіль та 1 столову ложку томатної пасти. Продовжуйте готувати ще 1 – 2 хвилини. Вилийте на пательню пів склянки води і тушкуйте суміш 2 – 3 хвилини.
Крок 2. Помийте моркву та натріть на грубій терці. Сполосніть холодною водою сочевицю, покладіть у більшу каструлю та залийте 2,5 стаканами води. Сюди ж висипте натерту моркву та суміш цибулі з томатною пастою.
Крок 3. Готуйте суп 15 хвилин, а тоді додайте 1 столову ложку томатної пасти та залиште ще на 5 хвилин.
Перед подачею приправте суп лимонним соком і готово.
Морквяний суп з імбиром
Легко та корисно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 1 морквина;
- 2 столові ложки білого кунжуту;
- 1 столова ложка свіжого імбиру;
- ¼ чайної ложки каєнського перцю;
- 2 склянки води;
- сіль.
Спосіб приготування
Щоб приготувати крем суп необхідно натерти моркву, помістити у блендер та додати інші інгредієнти. Щоб смак вийшов вершковим, можете додати нарізаний авокадо.
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Гарбузовий крем-суп
Яка смакота / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 1 кілограм почищеного гарбуза;
- 100 мілілітрів кокосового молока;
- 350 мілілітрів води;
- мелений імбир, сухий часник, мелена куркума;
- сіль.
Спосіб приготування:
Крок 1. Почистьте гарбуз, наріжте його кубиками та запечіть у духовці.
Крок 2. Перекладіть готовий гарбуз у каструлю та залийте водою. Він має повністю розваритись.
Крок 3. Після того, як основний інгредієнт буде готовий, перемістіть його у блендер, додайте молоко та спеції і збийте до однорідної маси.