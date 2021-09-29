Но на самом деле нужно ли периодически есть супы и как их правильно готовить, чтобы они принесли пользу вашему организму. Читайте полезные советы и вкусные рецепты дальше в нашем материале.

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Есть ли польза от супов

Периодическое употребление супа не является обязательным. Ваш организм будет прекрасно функционировать и без "жидкого".

Ни одна диетологическая организация, официальные рекомендации по питанию США, Великобритании или Минздрав Украины не утверждают, что "надо" или "стоит". Поэтому хочешь – ешь, не любишь – беды нету,

– объясняет нутрициолог Ольга Дорош в своем инстаграме. ⁣⁣⠀



Супы не обязательно есть / Фото Unsplash

Польза супа также определяется его пищевой ценностью. Он должен быть калорийным и питательным. Стоит помнить, что в процессе термической обработки овощи теряют свои полезные свойства, а потому стоит делать ставку на другом.

Как приготовить полезный суп ⁣⁣



Не жалейте свежих овощей / Фото Unsplash

Добавляйте в суп свежие овощи: брокколи, цветную капусту, сельдерей, морковь, корень петрушки.

брокколи, цветную капусту, морковь, Ваше "жиденькое" должно быть густым, а овощи – сваренные al dente .

Чтобы суп был более калорийным и полезным, не забывайте добавлять крупы и бобовые.

Для душистого аромата не забудьте посыпать суп свежей или замороженной зеленью, добавьте больше сушеных трав и других ароматных специй и меньше соли.

Суп из красной чечевицы



Полезный суп из красной чечевицы / Фото Unsplash

Ингредиенты:

полстакана красной чечевицы;

2,5 стакана воды;

1 лук;

пол моркови;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

2 столовые ложки томатной пасты;

пол чайной ложки красной паприки;

пол чайной ложки сушеной мяты;

соль;

пол лимона.

Способ приготовления:

Шаг 1. Измельчите лук и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом. Добавьте паприку, сушеную мяту, соль и 1 столовую ложку томатной пасты. Продолжайте готовить еще 1 – 2 минуты. Вылейте на сковороду полстакана воды и тушите смесь 2 – 3 минуты.

Шаг 2. Помойте морковь и натрите на крупной терке. Сполосните холодной водой чечевицу, положите в большую кастрюлю и залейте 2,5 стаканами воды. Сюда же высыпьте натертую морковь и смесь лука с томатной пастой.

Шаг 3. Готовьте суп 15 минут, а потом добавьте 1 столовую ложку томатной пасты и оставьте еще на 5 минут.

Перед подачей приправьте суп лимонным соком и готово.

Морковный суп с имбирем



Легко и полезно / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1 морковь;

2 столовые ложки белого кунжута;

1 столовая ложка свежего имбиря;

¼ чайной ложки кайенского перца;

2 стакана воды;

соль.

Способ приготовления

Чтобы приготовить крем суп необходимо натереть морковь, поместить в блендер и добавить другие ингредиенты. Чтобы вкус вышел сливочным, можете добавить нарезанный авокадо.

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Тыквенный крем-суп



Какая вкуснятина / Фото Unsplash