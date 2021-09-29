Но на самом деле нужно ли периодически есть супы и как их правильно готовить, чтобы они принесли пользу вашему организму. Читайте полезные советы и вкусные рецепты дальше в нашем материале.
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Есть ли польза от супов
Периодическое употребление супа не является обязательным. Ваш организм будет прекрасно функционировать и без "жидкого".
Ни одна диетологическая организация, официальные рекомендации по питанию США, Великобритании или Минздрав Украины не утверждают, что "надо" или "стоит". Поэтому хочешь – ешь, не любишь – беды нету,
– объясняет нутрициолог Ольга Дорош в своем инстаграме. ⠀
Супы не обязательно есть / Фото Unsplash
Польза супа также определяется его пищевой ценностью. Он должен быть калорийным и питательным. Стоит помнить, что в процессе термической обработки овощи теряют свои полезные свойства, а потому стоит делать ставку на другом.
Как приготовить полезный суп
Не жалейте свежих овощей / Фото Unsplash
- Добавляйте в суп свежие овощи: брокколи, цветную капусту, сельдерей, морковь, корень петрушки.
- Ваше "жиденькое" должно быть густым, а овощи – сваренные al dente.
- Чтобы суп был более калорийным и полезным, не забывайте добавлять крупы и бобовые.
- Для душистого аромата не забудьте посыпать суп свежей или замороженной зеленью, добавьте больше сушеных трав и других ароматных специй и меньше соли.
Суп из красной чечевицы
Полезный суп из красной чечевицы / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- полстакана красной чечевицы;
- 2,5 стакана воды;
- 1 лук;
- пол моркови;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- пол чайной ложки красной паприки;
- пол чайной ложки сушеной мяты;
- соль;
- пол лимона.
Способ приготовления:
Шаг 1. Измельчите лук и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом. Добавьте паприку, сушеную мяту, соль и 1 столовую ложку томатной пасты. Продолжайте готовить еще 1 – 2 минуты. Вылейте на сковороду полстакана воды и тушите смесь 2 – 3 минуты.
Шаг 2. Помойте морковь и натрите на крупной терке. Сполосните холодной водой чечевицу, положите в большую кастрюлю и залейте 2,5 стаканами воды. Сюда же высыпьте натертую морковь и смесь лука с томатной пастой.
Шаг 3. Готовьте суп 15 минут, а потом добавьте 1 столовую ложку томатной пасты и оставьте еще на 5 минут.
Перед подачей приправьте суп лимонным соком и готово.
Морковный суп с имбирем
Легко и полезно / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 1 морковь;
- 2 столовые ложки белого кунжута;
- 1 столовая ложка свежего имбиря;
- ¼ чайной ложки кайенского перца;
- 2 стакана воды;
- соль.
Способ приготовления
Чтобы приготовить крем суп необходимо натереть морковь, поместить в блендер и добавить другие ингредиенты. Чтобы вкус вышел сливочным, можете добавить нарезанный авокадо.
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Тыквенный крем-суп
Какая вкуснятина / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 1 килограмм почищенной тыквы;
- 100 миллилитров кокосового молока;
- 350 миллилитров воды;
- молотый имбирь, сухой чеснок, молотая куркума;
- соль.
Способ приготовления:
Шаг 1. Очистите тыкву, нарежьте ее кубиками и запеките в духовке.
Шаг 2. Переложите готовую тыкву в кастрюлю и залейте водой. Она должна полностью развариться.
Шаг 3. После того, как основной ингредиент будет готов, переместите его в блендер, добавьте молоко и специи и взбейте до однородной массы.