З приходом осені на вулиці помітно стає холодніше, а апетит тим часом тільки зростає, адже організму потрібно більше енергії для обігріву та більше підшкірного жиру для терморегуляції. Тому саме час змінити свій раціон так, щоб задовольнити усі потреби організму без шкоди для фігури.

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Дієтологиня Альбіна Коміссарова поділилася практичними порадами зі здорового харчування осінню.

Що має бути у холодильнику осінню

Сезонні фрукти, овочі і зелень

Альбіна Коміссарова радить все, що можна помити й нарізати, зробити заздалегідь (морква, цвітна капуста, помідори чері, болгарський перець, селера, зелений горошок, ягоди). Це зекономить ваш час і спростить життя, адже потім можна легко взяти з холодильника потрібний продукт і просто покласти у тарілку.

Білок

У цьому випадку також багато що можна зробити заздалегідь: відварити яйця, запекти шматок яловичини / курки / риби, підготувати шинку, зробити або купити хумус.

Складні вуглеводи

Ось тут уже відварена заздалегідь крупа не всім подобається, але запастися цільнозерновим хлібом / коржиками / хлібцями ви можете завжди. Плюс є крупи, які швидко запарюються.

Жири

Дієтологиня радить купити білий сир, на зразок моцарели кульками або сулугуні / бринзи / фети, пару грецьких йогуртів, нежирної сметани, сир, кефір, горішки та авокадо – і ось у вас все під рукою.

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Також є страви, які можна зробити на кілька днів: сирники, запіканки, кабачкові оладки, котлети і багато інших.

Чим простіші і зрозуміліші інгредієнти на вашій тарілці, тим менше часу йде на підготовку і менше зайвих калорій ви споживаєте. Далі – добірка ідей у фото, як можна поєднувати ці продукти:



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram

Текст публікації Альбіни Коміссарової:

За традицією, цього дня – День знань, діти йдуть в школу, підлітки і дорослі – в університети, багато хто повертається з відпусток. Але для мене, як для дієтолога, не повірите – це початок "сезону". Саме восени люди вирішують: "Пора! Треба худнути!". І якщо ви сьогодні вже не записалися на мій супровід, то я хочу вам дати трохи практичної інформації, як вже зараз зробити свій раціон здоровішим:

У холодильнику повинні бути:

Фрукти, овочі і зелень. Все, що можна помити і нарізати, зробіть заздалегідь: морква, цвітна капуста, помідори чері, болгарський перець, селера, зелений горошок, ягоди. Щоб просто простягнув руку, взяв, поклав в тарілку.

Білок. Також багато що можна зробити заздалегідь: відварити яйця, запекти шматок яловичини / курки / риби, підготувати шинку, зробити або купити хумус.

Складні вуглеводи: відварена заздалегідь крупа не всім подобається, але забезпечити себе цільнозерновим хлібом / коржиками / хлібцями ви можете завжди. Плюс є кускус, який запарюється.

Жири: білий сир, на зразок моцарели кульками (зручно) або сулугуні / бринзи / фети, пару грецьких йогуртів, нежирної сметани, сир, кефір, горішки і авокадо – і ось у вас все під рукою.

Також є страви, які можна зробити на кілька днів: сирники, запіканки, кабачкові оладки, котлети і т.д. Підготувати все разом вимагає пару годин двічі на тиждень, щоб все було свіже і смачне. Чим простіші і зрозуміліші інгредієнти на вашій тарілці, тим менше часу йде на підготовку і менше зайвих калорій ви споживаєте. На фото в каруселі модель тарілки моїх пацієнтів, зібрана з таких ось швидких продуктів "під рукою".