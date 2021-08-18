Навіть якщо ви дотримуєтеся дієти, це не привід відмовляти собі у задоволенні насолодитися десертом! Дієтичне морозиво з фруктів – це один з тих випадків, коли смачного і корисно. А ще й готується цей смаколик доволі просто.
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Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася рецептом морозива з ківі, яке не зашкодить вашій фігурі.
Як приготувати вдома морозиво з ківі
Інгредієнти:
- Насіння Чіа – 4 столові ложки;
- Ківі – 2 штуки;
- Кокосове молоко (можна замінити кокосовою водою або вершками) – 300 грамів;
- Рідкий мед – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте насіння Чіа з кокосовим молоком та медом. Поставте на ніч або на кілька годин в холодильник. Маса загусне і стане желеподібною.
- Як тільки маса буде готова, помийте, почистіть і наріжте ківі на шматочки.
- Акуратно, чергуючи молочну суміш зі шматочками ківі, наповніть стаканчики для морозива, вставте палички і відправте у морозилку на 5 – 6 годин.
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Смачного!