Навіть якщо ви дотримуєтеся дієти, це не привід відмовляти собі у задоволенні насолодитися десертом! Дієтичне морозиво з фруктів – це один з тих випадків, коли смачного і корисно. А ще й готується цей смаколик доволі просто.

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Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася рецептом морозива з ківі, яке не зашкодить вашій фігурі.

Як приготувати вдома морозиво з ківі

Інгредієнти:

Насіння Чіа – 4 столові ложки;

Ківі – 2 штуки;

Кокосове молоко (можна замінити кокосовою водою або вершками) – 300 грамів;

Рідкий мед – на ваш смак.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Спосіб приготування:

Змішайте насіння Чіа з кокосовим молоком та медом. Поставте на ніч або на кілька годин в холодильник. Маса загусне і стане желеподібною. Як тільки маса буде готова, помийте, почистіть і наріжте ківі на шматочки. Акуратно, чергуючи молочну суміш зі шматочками ківі, наповніть стаканчики для морозива, вставте палички і відправте у морозилку на 5 – 6 годин.

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Смачного!

Насіння Чіа містять багато білка, в їхній склад входять корисні жири Омега-3, Омега-6, клітковина, антиоксиданти, залізо, кальцій, вітаміни А, В1, В2, В3, С.