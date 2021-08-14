Серпень – сезон кавунів. А це наштовхує на нові кулінарні ідеї. Звичайно ж, хочеться відразу ж відрізати собі красиву велику скибочку і їсти, щоб сік стікав по підборіддю. Але ми пропонуємо не шукати легких шляхів і трохи поекспериментувати. Ловіть рецепт освіжаючого напою з кавуном.