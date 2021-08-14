Кавун – ідеальна ягода, з якої можна робити безліч різних фрешів, смузі та десертів. Одним з найпростіших варіантів вживання кавуна поділилася нутриціологиня Надя Андрєєва. Вона розповіла, як приготувати свіжий напій, який експертка називає справжнім еліксиром для спекотного літа.

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Кавун + м'ята: рецепт освіжаючого літнього напою

Інгредієнти:

  • 500 грамів кавуна;
  • Листя м'яти;
  • Холодна фільтрована вода (1 – 1,5 літра);
  • Лід.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте кавуна великими кубиками.
  2. Змішайте кавун, м'яту і лід в глечику, а потім залийте водою. Залиште в холодильнику на 2 – 8 годин.

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