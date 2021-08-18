Даже если вы придерживаетесь диеты, это не повод отказывать себе в удовольствии насладиться десертом! Диетическое мороженое из фруктов – это один из тех случаев, когда вкусного и полезно. А еще и готовится эта сладость довольно просто.
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Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом мороженого с киви, которое не повредит вашей фигуре.
Как приготовить дома мороженое с киви
Ингредиенты:
- Семена Чиа – 4 столовые ложки;
- Киви – 2 штуки;
- Кокосовое молоко (можно заменить кокосовой водой или сливками) – 300 граммов;
- Жидкий мед – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Смешайте семена Чиа с кокосовым молоком и медом. Поставьте на ночь или на несколько часов в холодильник. Масса загустеет и станет желеобразной.
- Как только масса будет готова, помойте, почистите и нарежьте киви на кусочки.
- Аккуратно, чередуя молочную смесь с кусочками киви, наполните стаканчики для мороженого, вставьте палочки и отправьте в морозилку на 5 – 6 часов.
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Приятного аппетита!