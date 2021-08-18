Даже если вы придерживаетесь диеты, это не повод отказывать себе в удовольствии насладиться десертом! Диетическое мороженое из фруктов – это один из тех случаев, когда вкусного и полезно. А еще и готовится эта сладость довольно просто.

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Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом мороженого с киви, которое не повредит вашей фигуре.

Как приготовить дома мороженое с киви

Ингредиенты:

Семена Чиа – 4 столовые ложки;

Киви – 2 штуки;

Кокосовое молоко (можно заменить кокосовой водой или сливками) – 300 граммов;

Жидкий мед – на ваш вкус.

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Способ приготовления:

Смешайте семена Чиа с кокосовым молоком и медом. Поставьте на ночь или на несколько часов в холодильник. Масса загустеет и станет желеобразной. Как только масса будет готова, помойте, почистите и нарежьте киви на кусочки. Аккуратно, чередуя молочную смесь с кусочками киви, наполните стаканчики для мороженого, вставьте палочки и отправьте в морозилку на 5 – 6 часов.

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Приятного аппетита!