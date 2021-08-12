Приготуйте вдома ідеальні млинці: дієтолог поділився секретним рецептом
12 серпня 2021 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Невського
В інтернеті розписані тисячі способів приготування млинців, але дієтолог Андрій Невський запевняє, що вивів свою ідеальну формулу. Зберігайте рецепт, і нехай він теж стане одним з ваших коронних.
Як зізнався Андрій Невський, у нього є традиція – щотижня готувати млинці. Завдяки такій регулярності дієтолог удосконалив свою майстерність на кухні і тепер ділиться секретом приготування з нами.
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Як приготувати млинці: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- яйця – 2 штуки;
- вершкове масло – 30 грамів;
- цукор – 30 грамів;
- пшеничне борошно – 150 грамів;
- молоко – 250 мілілітрів;
- вода – 200 мілілітрів;
- соняшникова олія для смаження;
- сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Розтопіть вершкове масло (можна у мікрохвильовці), тоді додайте яйця, цукор і сіль та збийте усе міксером.
- Змішайте молоко і воду та зігрійте до кімнатної температури.
- Просійте борошно, додайте трохи молока і збийте, намагаючись розбити всі грудочки.
- Вилийте масло і залишки молока та знову усе ретельно збийте (тісто має вийти тягучо-рідким).
- Розігрійте сковорідку та змастіть соняшниковою олією.
- Вилийте тісто, дочекайтеся, поки краї зарум'яняться, і перевертайте.
Якщо щойно вилите тісто виходить з дрібними дірочками – значить, млинець буде ажурним.
Смачного!Лайфхак. Щоб млинці не холонули і не "мокріли" між двома тарілками, ставте другу сковороду на мінімальний вогонь або режим підігріву.
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