Как признался Андрей Невский, у него есть традиция – каждую неделю готовить блины. Благодаря такой регулярности диетолог усовершенствовал свое мастерство на кухне и теперь делится секретом приготовления с нами.

И еще Не твердыми сортами единственными: как полезно и вкусно готовить макароны из мягкой пшеницы

Как приготовить блины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйца – 2 штуки;

сливочное масло – 30 граммов;

сахар – 30 граммов;

пшеничная мука – 150 граммов;

молоко – 250 миллилитров;

вода – 200 миллилитров;

подсолнечное масло для жарки;

соль – на ваш вкус.

Опять понятия не имеете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существует тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая" .

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло (можно в микроволновке), тогда добавьте яйца, сахар и соль и взбейте все миксером. Смешайте молоко и воду и согрейте до комнатной температуры. Просейте муку, добавьте немного молока и взбейте, пытаясь разбить все комочки. Вылейте масло и остатки молока и снова все тщательно взбейте (тесто должно получиться тягуче-жидким). Разогрейте сковородку и смажьте подсолнечным маслом. Вылейте тесто, дождитесь, пока края зарумянятся, и переворачивайте.

Если только вылитое тесто получается с мелкими дырочками – значит, блин будет ажурным.

Приятного аппетита!