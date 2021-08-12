Як зізнався Андрій Невський, у нього є традиція – щотижня готувати млинці. Завдяки такій регулярності дієтолог удосконалив свою майстерність на кухні і тепер ділиться секретом приготування з нами.

І ще Не твердими сортами єдиними: як корисно й смачно готувати макарони з м'якої пшениці

Як приготувати млинці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;

вершкове масло – 30 грамів;

цукор – 30 грамів;

пшеничне борошно – 150 грамів;

молоко – 250 мілілітрів;

вода – 200 мілілітрів;

соняшникова олія для смаження;

сіль – на ваш смак.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”.

Спосіб приготування:

Розтопіть вершкове масло (можна у мікрохвильовці), тоді додайте яйця, цукор і сіль та збийте усе міксером. Змішайте молоко і воду та зігрійте до кімнатної температури. Просійте борошно, додайте трохи молока і збийте, намагаючись розбити всі грудочки. Вилийте масло і залишки молока та знову усе ретельно збийте (тісто має вийти тягучо-рідким). Розігрійте сковорідку та змастіть соняшниковою олією. Вилийте тісто, дочекайтеся, поки краї зарум'яняться, і перевертайте.

Якщо щойно вилите тісто виходить з дрібними дірочками – значить, млинець буде ажурним.

Смачного!