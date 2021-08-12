Як зізнався Андрій Невський, у нього є традиція – щотижня готувати млинці. Завдяки такій регулярності дієтолог удосконалив свою майстерність на кухні і тепер ділиться секретом приготування з нами.

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Як приготувати млинці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • яйця – 2 штуки;
  • вершкове масло – 30 грамів;
  • цукор – 30 грамів;
  • пшеничне борошно – 150 грамів;
  • молоко – 250 мілілітрів;
  • вода – 200 мілілітрів;
  • соняшникова олія для смаження;
  • сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло (можна у мікрохвильовці), тоді додайте яйця, цукор і сіль та збийте усе міксером.
  2. Змішайте молоко і воду та зігрійте до кімнатної температури.
  3. Просійте борошно, додайте трохи молока і збийте, намагаючись розбити всі грудочки.
  4. Вилийте масло і залишки молока та знову усе ретельно збийте (тісто має вийти тягучо-рідким).
  5. Розігрійте сковорідку та змастіть соняшниковою олією.
  6. Вилийте тісто, дочекайтеся, поки краї зарум'яняться, і перевертайте.

Якщо щойно вилите тісто виходить з дрібними дірочками – значить, млинець буде ажурним.

Смачного!