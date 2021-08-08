Апельсинове суфле – це той щасливий виняток, завдяки якому під час дієти можна не відмовлятися від смачненького, запевняє нутриціологиня Надія Пахірко. Отже, збережіть рецепт і насолоджуйтеся ніжним та легким десертом!

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Апельсинове суфле: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • домашній м'який сир жирінстю 2% – 150 грамів;
  • апельсин – 220 грамів;
  • молоко 1,5% – 120 мілілітрів;
  • вода – 50 мілілітрів;
  • желатин – 20 грамів;
  • замінник цукру – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Желатин замочіть у воді для набухання.
  2. Молоко підігрійте та додайте половину желатину. Вилийте цю суміш у сир, додайте замінник цукру і добре все розмішайте.
  3. Сирну масу розподіліть по формах і відправте у морозильну камеру на 15 хвилин.
  4. Апельсин подрібніть у блендері, додайте решту желатину і 50 мілілітрів гарячої води.
  5. Вилийте апельсинову масу у формочки другим шаром та знову відправте у морозилку на 15 хвилин.
  6. Після цього залиште десерт на ніч у холодильнику.

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