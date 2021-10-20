Макаронна запіканка з індичим фаршем ідеально урізноманітнить ваш щоденний раціон. Більш того, варто тільки раз дати спробувати сім'ї цю страву і байдужих не залишиться. А ще вона доволі універсальна – можна подавати як на обід, так і на вечерю. Корисним рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.

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Запіканка з макаронами та індичкою

Інгредієнти:

макарони "пір'я" – 120 грамів;

фарш індички – 200 грамів;

сир моцарела – 40 грамів;

сіль, перець та спеції – на ваш смак.

Як приготувати макаронну запіканку вдома

Макарони відваріть до стану "аль-денте", а фарш індички зі спеціями протушкуйте до готовності з водою. Перекладіть макарони та фарш у форму для запікання, перемішайте усе добре та посипте тертим сиром. Відправте у розігріту духовку на 10 хвилин або поки не з'явиться золотиста скоринка.

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Запіканка з макаронами

І знову рубрика "Прості і швидкі рецепти". Іноді щоб урізноманітнити звичну страву, треба поміняти подачу.

КБЖУ: 182 / 12.7 / 6.1 / 19.1

Інгредієнти:

широкі макарони (ми взяли "пір'я"), 120 г;

фарш індички, 200 г;

сир моцарела, 40г;

сіль, перець, спеції на смак.

Приготування:

Макарони відварити "альденте", фарш індички зі спеціями протушкувати з водою.

Заповнити м'ясним соусом макарони, присипати сиром, запекти в духовці до золотистої скоринки 10 хвилин.

Смачного!