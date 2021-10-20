Макаронна запіканка з індичим фаршем ідеально урізноманітнить ваш щоденний раціон. Більш того, варто тільки раз дати спробувати сім'ї цю страву і байдужих не залишиться. А ще вона доволі універсальна – можна подавати як на обід, так і на вечерю. Корисним рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.
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Запіканка з макаронами та індичкою
Інгредієнти:
- макарони "пір'я" – 120 грамів;
- фарш індички – 200 грамів;
- сир моцарела – 40 грамів;
- сіль, перець та спеції – на ваш смак.
Як приготувати макаронну запіканку вдома
- Макарони відваріть до стану "аль-денте", а фарш індички зі спеціями протушкуйте до готовності з водою.
- Перекладіть макарони та фарш у форму для запікання, перемішайте усе добре та посипте тертим сиром.
- Відправте у розігріту духовку на 10 хвилин або поки не з'явиться золотиста скоринка.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Запіканка з макаронами
І знову рубрика "Прості і швидкі рецепти". Іноді щоб урізноманітнити звичну страву, треба поміняти подачу.
КБЖУ: 182 / 12.7 / 6.1 / 19.1
Інгредієнти:
широкі макарони (ми взяли "пір'я"), 120 г;
фарш індички, 200 г;
сир моцарела, 40г;
сіль, перець, спеції на смак.
Приготування:
Макарони відварити "альденте", фарш індички зі спеціями протушкувати з водою.
Заповнити м'ясним соусом макарони, присипати сиром, запекти в духовці до золотистої скоринки 10 хвилин.
Смачного!