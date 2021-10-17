Легкий та корисний суп-пюре з гарбуза повинен приготувати кожен цього сезону. Тим більше, що зараз полиці магазинів завалені цим овочем. Зберігайте рецепт, який підготувала дієтологиня Єва Шишова, та експериментуйте на кухні. Упевнені, ця страва стане однією з ваших улюблених.

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Гарбузовий крем-суп

Інгредієнти:

Гарбуз – 700 грамів;

Цибуля – 1 штука;

Вода – 500 мілілітрів;

Вершки 10% – 200 мілілітрів;

Часник – 3 зубчики;

Сіль – 1 чайна ложка;

Перець чорний – 1/2 чайної ложки;

Оливкова олія – ​​3 столових ложки;

Гарбузове насіння – 50 грамів;

Сухарики до смаку.

Спосіб приготування:

Просто у каструлі розігрійте олію та підсмажте на ній подрібнений часник (приблизно 1 хвилину), тоді додайте нарізаю цибулю і тримайте на вогні ще 5 хвилин. Гарбуз поріжте кубиками та додайте у каструлю. Обсмажуйте усе ще 5 хвилин. Тоді залийте водою, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 10 хвилин. Коли гарбуз буде готовий, подрібніть усе блендером і знову доведіть до кипіння. Вилийте у каструлю вершки, посоліть, поперчіть і тримайте на маленькому вогні 3 хвилини. Накрийте каструлю кришкою і дайте супу постояти ще 15 хвилин.

Ідеальним доповненням до супу стануть рум'яні ароматні сухарики з часником і пряними травами.

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Подавайте гарбузовий крем-суп з грінками та гарбузовим насінням / Фото unsplash

Текст публікації Єви Шишової:

Як нагодувати гарбузом чоловіка, дитину і полюбити його самій.

Гарбузовий крем-суп

Інгредієнти:

Гарбуз - 700 г

Цибуля - 1 шт.

Вода - 500 мл

Вершки 10% - 200 мл

Часник - 3 зубчики

Сіль - 1 ч.л.

Перець чорний - 1/2 ч.л.

Оливкова олія - ​​3 ст.л.

Гарбузове насіння - 50 гр.

Сухарики до смаку

Приготування:

У каструлі розігріти олію і обсмажити 1 хв подрібнений часник, потім додати подрібнену цибулю і обсмажувати ще 5 хв. Гарбуз порізати на кубики і додати в каструлю. Обсмажувати все ще 5 хв. Залити все водою, довести до кипіння, варити на середньому вогні 10 хв. Коли гарбуз звариться, подрібнити все блендером і знову довести до кипіння. Влити вершки, додати сіль, перець і тримати на маленькому вогні 3 хв. Накрити каструлю кришкою і дати супу постояти ще 15 хв. Подавати з сухариками і гарбузовим насінням.