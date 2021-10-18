Апетитний веганський омлет з нутового борошна – традиційна страва індійської кухні, яка відмінно підійде як на сніданок, так й на вечерю. Крім цього, такий омлет дуже універсальний – у нього можна додати будь-які спеції і зелень, а також наповнити різними овочами. Рецептом поділилася нутриціологиня Анна Біоторіум.
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Нутовий омлет з авокадовим мусом
Інгредієнти:
- 1 стакан нутового борошна;
- 3 столові ложки лляного борошна;
- пучок кінзи (або шпинату, або іншої зелені);
- оливки – 5 штук;
- 1 чайна ложка кумину;
- 0,5 чайної ложки куркуми;
- сіль, перець – на ваш смак;
- 1 столова ложка олії авокадо.
Інгредієнти для авокадового мусу
- 1 авокадо;
- 1 лайм;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 зубчик часнику;
- сіль і перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Усі сухі інгредієнти висипте у миску і добре перемішайте. Тоді додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.
- Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.
- Розігрійте олію на сковороді та вилийте у неї порцію омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.
- Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет пропікся.
- Тим часом приготуйте мус з авокадо. Усі інгредієнти висипте у блендер та перемішайте до однорідної маси.
Смачного!
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Омлет з нутового борошна / Фото instagram
Текст публікації Анни Біоторіум:
З невеликою перевагою в опитуванні переміг омлет. Але дам я вам рецепт незвичайного омлету, зберігайте рецепт, готуйте, пробуйте, діліться враженнями в коментарях.
Нутовий омлет
Інгредієнти:
1 ст нутового борошна
3 ст л лляного борошна
пучок кінзи (або шпинату, або ін. зелені)
5 шт оливки
1 ч л кумину
½ ч л куркуми
сіль, перець на смак
1 ст л масло авокадо / ДХІ
Приготування:
Всі сухі інгредієнти насипте в миску і добре перемішайте.
Додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.
Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.
Нагрійте сковороду на середньому вогні, додайте олію.
Залийте в неї порцію нашого омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.
Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет пропікся весь.
Подавати з мусом з авокадо.
Інгредієнти:
1 авокадо
1 лайм
1 ст л оливкової олії
1 зубчик часнику
сіль і перець на смак
Приготування:
Очищений авокадо покласти в блендер. Додати рубаний зубчик часнику, видавити сік лайма, влити ложку оливкової олії, трохи посолити поперчити. Переблендеруйте мус до однорідної консистенції.
Смачного!