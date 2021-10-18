Апетитний веганський омлет з нутового борошна – традиційна страва індійської кухні, яка відмінно підійде як на сніданок, так й на вечерю. Крім цього, такий омлет дуже універсальний – у нього можна додати будь-які спеції і зелень, а також наповнити різними овочами. Рецептом поділилася нутриціологиня Анна Біоторіум.

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Нутовий омлет з авокадовим мусом

Інгредієнти:

1 стакан нутового борошна;

3 столові ложки лляного борошна;

пучок кінзи (або шпинату, або іншої зелені);

оливки – 5 штук;

1 чайна ложка кумину;

0,5 чайної ложки куркуми;

сіль, перець – на ваш смак;

1 столова ложка олії авокадо.

Інгредієнти для авокадового мусу

1 авокадо;

1 лайм;

1 столова ложка оливкової олії;

1 зубчик часнику;

сіль і перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Усі сухі інгредієнти висипте у миску і добре перемішайте. Тоді додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте. Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте. Розігрійте олію на сковороді та вилийте у неї порцію омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху. Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет пропікся. Тим часом приготуйте мус з авокадо. Усі інгредієнти висипте у блендер та перемішайте до однорідної маси.

Смачного!

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Омлет з нутового борошна / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

З невеликою перевагою в опитуванні переміг омлет. Але дам я вам рецепт незвичайного омлету, зберігайте рецепт, готуйте, пробуйте, діліться враженнями в коментарях.

Нутовий омлет

Інгредієнти:

1 ст нутового борошна

3 ст л лляного борошна

пучок кінзи (або шпинату, або ін. зелені)

5 шт оливки

1 ч л кумину

½ ч л куркуми

сіль, перець на смак

1 ст л масло авокадо / ДХІ

Приготування:

Всі сухі інгредієнти насипте в миску і добре перемішайте.

Додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.

Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.

Нагрійте сковороду на середньому вогні, додайте олію.

Залийте в неї порцію нашого омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.

Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет пропікся весь.

Подавати з мусом з авокадо.

Інгредієнти:

1 авокадо

1 лайм

1 ст л оливкової олії

1 зубчик часнику

сіль і перець на смак

Приготування:

Очищений авокадо покласти в блендер. Додати рубаний зубчик часнику, видавити сік лайма, влити ложку оливкової олії, трохи посолити поперчити. Переблендеруйте мус до однорідної консистенції.

Смачного!