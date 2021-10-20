Макаронная запеканка с индюшачьим фаршем идеально разнообразит ваш ежедневный рацион. Более того, стоит только раз дать попробовать семьи это блюдо и равнодушных не останется. А еще оно довольно универсальное – можно подавать как на обед, так и на ужин. Полезным рецептом поделился диетолог Андрей Невский.
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Запеканка с макаронами и индейкой
Ингредиенты:
- макароны "перья" – 120 граммов;
- фарш индейки – 200 граммов;
- сыр моцарелла – 40 граммов;
- соль, перец и специи – на ваш вкус.
Как приготовить макаронную запеканку дома
- Макароны отварите до состояния "аль-денте", а фарш индейки со специями потушите до готовности с водой.
- Переложите макароны и фарш в форму для запекания, перемешайте все хорошо и посыпьте тертым сыром.
- Отправьте в разогретую духовку на 10 минут или пока не появится золотистая корочка.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Запеканка с макаронами
И снова рубрика "Простые и быстрые рецепты". Иногда, чтобы разнообразить привычное блюдо, надо поменять подачу.
КБЖУ: 182 / 12,7 / 6,1 / 19,1
Ингредиенты:
широкие макароны (мы взяли "перья"), 120 г
фарш индейки, 200 г
сыр моцарелла, 40г;
соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
Макароны отварить "альденте", фарш индейки со специями потушить с водой.
Заполнить мясным соусом макароны, присыпать сыром, запечь в духовке до золотистой корочки 10 минут.
Приятного аппетита!