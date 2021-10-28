Без окропу, мікрохвильовки й навіть плити: нестандартна ідея приготувати макарони

Макарони люблять не лише за їхній смак, а й тому, що готувати їх зовсім не складно. Але, як виявилося, цей процес можна ще більше спростити. Лайфхак вам стане у пригоді, якщо ви опинитеся далеко від благ цивілізації. Щоправда, є певні умови.

Про традиційний спосіб приготування пасти знають усі, і ви, мабуть, погодитеся, що це одна з найпростіших страв, яка не вимагає особливих кулінарних здібностей. Але ми знаємо, чим вас ще здивувати. Йдеться про ще простіший спосіб зробити макарони смачними.

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Блогерка Lilsipper розповіла у своїх соцмережах, що для приготування макаронів, їх зовсім не потрібно варити, смажити, тушкувати, запікати і навіть просто розігрівати. Їх достатньо залити холодною водою.

Але є один важливий нюанс – макаронні вироби мають бути безглютеновими. Тоді вони просто набрякнуть і таким чином будуть готові. Щоправда, для вживання вони стануть придатні аж через 2 – 3 години. Тому цей спосіб хоч і найпростіший, але далеко не найшвидший.

Приправити пасту ви зможете вже після того, як вона буде готова.

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Безглютенові макарони можна просто залити холодною водою / колаж 24 канал