О традиционном способе приготовления пасты знают все, и вы, пожалуй, согласитесь, что это одно из самых простых блюд, не требующих особых кулинарных способностей. Но мы знаем, чем еще вас удивить. Речь идет о более простом способе сделать макароны вкусными.

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Блогер Lilsipper рассказала в своих соцсетях, что для приготовления макарон, их совсем не нужно варить, жарить, тушить, запекать и даже просто разогревать. Их достаточно залить холодной водой.

Но есть один важный нюанс – макаронные изделия должны быть безглютеновыми. Тогда они просто разбухнут и таким образом будут готовы. Правда, для употребления они стану пригодны только через 2 – 3 часа . Поэтому этот способ хоть и самый простой, но далеко не самый быстрый.

Приправить пасту вы можете уже после того, как она будет готова.

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