Соковите куряче філе у пергаменті: універсальний спосіб приготування м'яса на всі випадки життя

На черзі ще один ідеальний рецепт для тих, хто дотримується здорового харчування і намагається уникати висококалорійних страв. Сьогодні розповімо про дієтичний варіант приготування курячого філе. Весь секрет у пергаменті.

Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася справді універсальним рецептом приготування курятини. Філе готується у пергаменті у власному соку, з додаванням мінімум олії. Таке дієтичне м'ясо можна подавати як основну страву (якщо ще разом запекти овочі), відмінно доповнить будь-який гарнір, можна додавати до салатів чи навіть для бутербродів.

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При цьому ви витратите на приготування не більше як 10 хвилин, а решта за вас зробить духовка. Тож зберігайте цей простий рецепт до своєї колекції.

Як приготувати куряче філе у пергаменті

Інгредієнти:

Куряче філе – 600 грамів;

Оливкова олія – ​​5 мілілітрів;

Крохмаль – 5 грамів;

Сіль, спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Куряче філе розріжте так, щоб вийшло дві плоскі частини та відбийте м'ясо. Пергаментний папір змастіть оливковою олією, посипте крохмалем, сіллю та спеціями. Філе викладіть на пергамент і накрийте другою половинкою паперу. Далі м'ясо можна, як обсмажити з двох сторін на сухій сковороді, так і запекти у духовці.

Смачного!

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Текст публікації Надії Пахірко:

Продовжую ділитися з вами варіантами приготування курячої грудки так, що пальчики оближеш і всю родину до здорової їжі привчите. Забирайте рецепт найсмачнішої соковитої курочки, який готується 10 хвилин, а з'їдається ще швидше!

Соковиті курячі грудки у пергаменті

КБЖУ на 100 грамів: 109,6 / 22,6 / 1,8 / 0,7

Інгредієнти:

Куряче філе - 600 гр

Оливкова олія - ​​5 мл

Крохмаль - 5 гр

Сіль, спеції - за смаком

Готуємо:

Куряче філе розрізати, щоб вийшло дві плоскі частини.

Відбити.

Пергаментний папір змастити оливковою олією, посипати крохмалем, сіллю і спеціями.

Філе викласти на пергамент і накрити другою половинкою паперу.

Обсмажити з двох сторін на сухій сковороді з а/п покриттям.

Такі смачні страви ви будете їсти щодня і худнути, якщо розрахуйте собі свій раціон правильно.