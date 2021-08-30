Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася справді універсальним рецептом приготування курятини. Філе готується у пергаменті у власному соку, з додаванням мінімум олії. Таке дієтичне м'ясо можна подавати як основну страву (якщо ще разом запекти овочі), відмінно доповнить будь-який гарнір, можна додавати до салатів чи навіть для бутербродів.
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При цьому ви витратите на приготування не більше як 10 хвилин, а решта за вас зробить духовка. Тож зберігайте цей простий рецепт до своєї колекції.
Як приготувати куряче філе у пергаменті
Інгредієнти:
- Куряче філе – 600 грамів;
- Оливкова олія – 5 мілілітрів;
- Крохмаль – 5 грамів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Куряче філе розріжте так, щоб вийшло дві плоскі частини та відбийте м'ясо.
- Пергаментний папір змастіть оливковою олією, посипте крохмалем, сіллю та спеціями.
- Філе викладіть на пергамент і накрийте другою половинкою паперу.
- Далі м'ясо можна, як обсмажити з двох сторін на сухій сковороді, так і запекти у духовці.
Смачного!
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Текст публікації Надії Пахірко:
Продовжую ділитися з вами варіантами приготування курячої грудки так, що пальчики оближеш і всю родину до здорової їжі привчите. Забирайте рецепт найсмачнішої соковитої курочки, який готується 10 хвилин, а з'їдається ще швидше!
Соковиті курячі грудки у пергаменті
КБЖУ на 100 грамів: 109,6 / 22,6 / 1,8 / 0,7
Інгредієнти:
Куряче філе - 600 гр
Оливкова олія - 5 мл
Крохмаль - 5 гр
Сіль, спеції - за смаком
Готуємо:
Куряче філе розрізати, щоб вийшло дві плоскі частини.
Відбити.
Пергаментний папір змастити оливковою олією, посипати крохмалем, сіллю і спеціями.
Філе викласти на пергамент і накрити другою половинкою паперу.
Обсмажити з двох сторін на сухій сковороді з а/п покриттям.
Такі смачні страви ви будете їсти щодня і худнути, якщо розрахуйте собі свій раціон правильно.