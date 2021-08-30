Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действительно универсальным рецептом приготовления курицы. Филе готовится в пергаменте в собственном соку, с добавлением минимум масла. Такое диетическое мясо можно подавать как основное блюдо (если еще запечь вместе овощи), отлично дополнит любой гарнир, можно добавлять в салаты или даже для бутербродов.
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При этом вы потратите на приготовление не более 10 минут, а остальное за вас сделает духовка. Поэтому сохраняйте этот простой рецепт в свою коллекцию.
Как приготовить куриное филе в пергаменте
Ингредиенты:
- Куриное филе – 600 граммов;
- Оливковое масло – 5 миллилитров;
- Крахмал – 5 граммов;
- Соль, специи – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Куриное филе разрежьте так, чтобы получилось две плоские части и отбейте мясо.
- Пергаментную бумагу смажьте оливковым маслом, посыпьте крахмалом, солью и специями.
- Филе выложите на пергамент и накройте второй половинкой бумаги.
- Далее мясо можно, как обжарить с двух сторон на сухой сковороде, так и запечь в духовке.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Надежды Пахирко:
Продолжаю делиться с вами вариантами приготовления куриной грудки так, что пальчики оближешь и всю семью к здоровой пище приучите. Забирайте рецепт вкусной сочной курочки, который готовится 10 минут, а съедается еще быстрее!
Сочная куриная грудка в пергаменте
КБЖУ на 100 граммов: 109,6 / 22,6 / 1,8 / 0,7
Ингредиенты:
Куриное филе - 600 гр
Оливковое масло - 5 мл
Крахмал - 5 декабря
Соль, специи - по вкусу
Готовим:
Куриное филе разрезать, чтобы получилось две плоские части.
Отбить.
Пергаментную бумагу смазать оливковым маслом, посыпать крахмалом, солью и специями.
Филе выложить на пергамент и накрыть второй половинкой бумаги.
Обжарить с двух сторон на сухой сковороде с а / п покрытием.
Такие вкусные блюда вы будете есть каждый день и худеть, если рассчитайте себе свой рацион правильно.