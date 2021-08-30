Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась действительно универсальным рецептом приготовления курицы. Филе готовится в пергаменте в собственном соку, с добавлением минимум масла. Такое диетическое мясо можно подавать как основное блюдо (если еще запечь вместе овощи), отлично дополнит любой гарнир, можно добавлять в салаты или даже для бутербродов.

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При этом вы потратите на приготовление не более 10 минут, а остальное за вас сделает духовка. Поэтому сохраняйте этот простой рецепт в свою коллекцию.

Как приготовить куриное филе в пергаменте

Ингредиенты:

Куриное филе – 600 граммов;

Оливковое масло – 5 миллилитров;

Крахмал – 5 граммов;

Соль, специи – на ваш вкус.

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Способ приготовления:

Куриное филе разрежьте так, чтобы получилось две плоские части и отбейте мясо. Пергаментную бумагу смажьте оливковым маслом, посыпьте крахмалом, солью и специями. Филе выложите на пергамент и накройте второй половинкой бумаги. Далее мясо можно, как обжарить с двух сторон на сухой сковороде, так и запечь в духовке.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Надежды Пахирко:

Продолжаю делиться с вами вариантами приготовления куриной грудки так, что пальчики оближешь и всю семью к здоровой пище приучите. Забирайте рецепт вкусной сочной курочки, который готовится 10 минут, а съедается еще быстрее!

Сочная куриная грудка в пергаменте

КБЖУ на 100 граммов: 109,6 / 22,6 / 1,8 / 0,7

Ингредиенты:

Куриное филе - 600 гр

Оливковое масло - 5 мл

Крахмал - 5 декабря

Соль, специи - по вкусу

Готовим:

Куриное филе разрезать, чтобы получилось две плоские части.

Отбить.

Пергаментную бумагу смазать оливковым маслом, посыпать крахмалом, солью и специями.

Филе выложить на пергамент и накрыть второй половинкой бумаги.

Обжарить с двух сторон на сухой сковороде с а / п покрытием.