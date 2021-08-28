Нутриціологиня Катерина Тихонова розповіла, як правильно смажити, варити чи готувати на пару продукти з мінімальною втратою корисних речовин.

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Крохмалисті продукти (зернові, макаронні вироби, картоплю, буряк, моркву, батат, гарбуз) потрібно варити.

У рекомендаціях до деяких дієт часто можна зустріти, що гречку або рис потрібно замочувати на ніч, а потім їсти сирими. Не робіть так, тому що в складі цих круп є крохмаль, який в сирому вигляді нашим організмом не засвоюється. Краще нагрійте ту ж гречку або рис у воді до 50 – 60 градусів, цей вуглевод розбухне і стане доступний нашому організму.

Лайфхак! Крупи краще запарювати у термосі, заливаючи на кілька годин підсоленою гарячою водою.

Варити овочі краще зі шкіркою у підсоленій воді, тоді максимально збережуться поживні речовини. А ще краще – варити їх на пару, тоді "вимиватися" мінерали і вітаміни будуть тільки з поверхневого шару овочів.

Як готувати м'ясо і рибу

Хто б міг подумати, що коли ми варимо м'ясо чи рибу, у них залишиться менше білка і більше жиру, ніж після обсмажування. Пояснюється це досить просто: в процесі варіння частина білків у складі м'яса переходить в бульйон, тоді як при смаженні утворюється скориночка, що перешкоджає втраті поживних елементів. А позаяк ми смажимо м'ясо при температурі 180 градусів, а варимо тільки при 100, то при обсмажуванні продуктів на сковороді з них витоплюється більше жиру, ніж в процесі їх відварювання в каструлі.



Смажити краще на тефлоновій сковороді або сковороді-гриль, щоб не додавати більше жиру / unsplash

Лайфхак. Краще смажити на тефлоновій сковороді або сковороді-гриль, щоб не додавати більше жиру.

Як зберегти максимум користі в продуктах під час готування

Порада 1

Щоб під час смаження в овочах збереглося якомога більше корисних речовин, потрібно звести до мінімуму їхній контакт з розпеченою сковорідкою. Тому якщо ви хочете смажити, пам'ятайте: чим менше часу ви будете готувати і чим менша буде температура, тим більше користі збережеться в овочах. Краще швидко обсмажити овочі з більшою кількістю олії, ніж довго їх готувати на розпеченій сковорідці.

Порада 2

Якщо продукти дуже довго варити у великій кількості рідини, то корисні речовини з них або руйнуються, або "вимиваються" і залишаються у воді. Тому головне правило – не варити овочі надто довго. Залиште їх у стані "аль-денте" і тоді вони збережуть багато вітамінів, клітковини та мінеральних речовин, які необхідні нашому організму. А деякі овочі достатньо просто підігріти у готовому бульйоні.

Мінімально втрачають поживні речовини продукти тоді, коли їх тушкувати або запікати.

Порада 3

Користь від приготування овочів паровим способом очевидна – цей метод дозволяє зберегти максимальну кількість вітамінів. У цьому випадку продукти готуються на пару, не торкаючись розпеченої поверхні або великої кількості води, яка "вимиває" корисні речовини. У результаті овочі зберігають свою текстуру, яскравий колір та вітаміни.

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Як правильно готувати продукти / Фото instagram

Текст публікації Катерини Тихонової:

Крохмалисті продукти (зернові, макаронні вироби, картоплю, буряк, моркву, батат, гарбуз) потрібно варити. У деяких "дієтах" рекомендують замочувати гречку або рис на ніч, а потім їсти сирими. Не робіть так, тому що в складі цих круп міститься крохмаль, який в сирому вигляді нашим організмом не засвоюється. Але варто нагріти ту ж гречку або рис у воді до 50 – 60 градусів, цей вуглевод розбухне і стане доступний нашому організму. Крупи краще запарювати в термосі, заливаючи на кілька годин підсоленою гарячою водою.

Якщо ви варите овочі, то краще за все варити їх неочищеними, в шкірці, поміщаючи в киплячу підсолену воду, щоб максимально зберегти поживні речовини. А ще краще – варити їх на пару, тоді екстрагування (видалення) мінералів і вітамінів йде тільки з поверхневого шару овочів.

З м'ясом і рибою теж не все просто! Коли ми варимо, в них залишиться менше білка і більше жиру, ніж після обсмажування! Ось вам і корисне варене м'ясо. Пояснюється це досить просто: в процесі варіння частина білків в складі м'яса переходить в бульйон, тоді як при смаженні утворюється скориночка, що перешкоджає втраті поживних елементів. А оскільки ми смажимо м'ясо при температурі 180 градусів, а варимо тільки при 100, то при обсмажуванні продуктів на сковороді з них витоплюється більше жиру, ніж в процесі їх відварювання в каструлі. Безумовно, краще смажити на тефлоновій або сковороді-гриль, щоб не "додавати" додатковий жир.