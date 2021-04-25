Три легкі рецепти холодної кави для спекотних днів

Багато хто вже не уявляє свій ранок без чашки гарячої міцної кави. Її аромат і незабутній смак допомагає швидше прокинутися і зарядитися енергією на весь день. Але такі напої доречні у холодну пору року, а з приходом тепла хочеться хоч трохи прохолоди. Тому ловіть 3 рецепти, як приготувати каву з льодом.

Якщо вам потрібна підзарядка, але для кави занадто спекотно, зробить її прохолодною, додавши лід! Ось три прості варіанти приготування улюбленого напою у жаркі дні.

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Молоко з кавовим льодом

Інгредієнти

розчинна кава – 5 чайних ложок;

цукор – 5 чайних ложок;

щіпка ваніліну;

окріп – 250 мілілітрів;

молоко – 250 мілілітрів.

Спосіб приготування

Залийте цукор і каву окропом та ретельно перемішайте. Дайте трохи охолонути, тоді додайте ванілін і вилийте у формочки для льоду. Поставте у морозилку. Насипте кавовий лід у склянку та залийте холодним молоком. Поставте у холодильник на 10 – 15 хвилин, щоб лід трішки підтанув і змішався з молоком.



Молоко з кавовим льодом / Фото pinterest

Ямайська кава з льодом

Інгредієнти

темний ром – 30 грамів;

кавовий лікер – 30 грамів;

збиті вершки – 3 столові ложки;

чорна кава – 120 грамів;

лід і гілочки м'яти.

Спосіб приготування

Змішайте у шейкері лікер, каву, ром та збиті вершки. Процідіть у високу склянку, наповнену льодом. Прикрасьте гілочками м'яти.



Ямайська холодна кава з додаванням рому / Фото lifehacker

Холодна апельсинова кава

Інгредієнти

свіжовичавлений сік 2 апельсинів;

цедра 2 вижатих апельсинів;

1 стакан води;

1 стакан (або трохи менше) цукру;

4 склянки холодної кави.

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Спосіб приготування

Покладіть у каструль з водою та цукром шматочки цедри і прокип'ятіть усе разом 5 хвилин. Після цього вийміть цедру і дайте сиропу охолонути. Потім змішайте апельсиновий сік з кавою і отриманим сиропом. Налийте апельсинову каву у високі келихи з подрібненим льодом.



Апельсинова кава з льодом / Фото pinterest