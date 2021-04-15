Перед ароматними східними стравами важко встояти. Проте якщо ви не звикли з дитинства до перчених наїдків, ваші рецептори можуть не витримати іх пекельної гостроти. Розкриваємо вам 3 правила, дотримуючись яких ви зажди отримуватимете від страв "із перчиком" не шок, а кайф.

Природною реакцією на печіння в роті від гострої їжі є таке ж гостре бажання запити її водою. Після кожного шматка чи ложки так і хочеться ковтнути чогось холодного. А що ж насправді допомагає вгамувати гостроту страви й отримати насолоду від трапези? Читайте про це далі.

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Як правильно їсти гостру їжу

Налаштуйте толерантність

Це не просто міф. Якщо їсти гостру їжу часто, нервові закінчення атрофуються і вже не настільки реагують на прянощі. Щоб підтримувати толерантність до таких страв, потрібно вживати гостре частіше, додавати перець в суп і будь-яку іншу їжу, замінити звичайний кетчуп на варіант з додаванням табаско.



Страва з червоним перцем / Фото pixabay

Використовуйте правильні охолоджуючі напої

Якщо хочеться зберегти смак страв "з вогником", але терпіти пекучість не виходить, не варто запивати їжу соками або водою. Краще обрати молоко, йогурт, кокосову воду або холодний зелений чай.

Їжте гострі страви повільно

Ефект від прянощів триває всього близько п'ятнадцяти хвилин. Повільне поїдання порції дозволить практично не відчувати сильної пекучості і насолоджуватися смаком.

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Гострі спеції / Фото pixabay