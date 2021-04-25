Если вам нужна подзарядка, но для кофе слишком жарко, сделает его прохладным, добавив лед! Вот три простых идеи приготовления любимого напитка в жаркие дни.
И еще Как есть острые блюда, чтобы не плакать, а смаковать: 3 секрета от гурманов
Молоко с кофейным льдом
Ингредиенты
- растворимый кофе – 5 чайных ложек;
- сахар – 5 чайных ложек;
- щепотка ванилина;
- кипяток – 250 миллилитров;
- молоко – 250 миллилитров.
Способ приготовления
Залейте сахар и кофе кипятком и тщательно перемешайте. Дайте немного остыть, тогда добавьте ванилин и вылейте в формочки для льда. Поставьте в морозилку. Насыпьте кофейный лед в стакан и залейте холодным молоком. Поставьте в холодильник на 10 – 15 минут, чтобы лед немного подтаял и смешался с молоком.
Молоко с кофейным льдом / Фото pinterest
Ямайский кофе со льдом
Ингредиенты
- темный ром – 30 граммов;
- кофейный ликер – 30 граммов;
- взбитые сливки – 3 столовые ложки;
- черный кофе – 120 граммов;
- лед и веточки мяты.
Способ приготовления
Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.
Ямайский холодный кофе с добавлением рома / Фото lifehacker
Холодный апельсиновый кофе
Ингредиенты
- свежевыжатый сок 2 апельсинов;
- цедра 2 выжатых апельсинов;
- 1 стакан воды;
- 1 стакан (или чуть меньше) сахара;
- 4 стакана холодного кофе.
Читайте также Как удивить посетителей ресторана: 10 блюд, которые имели неожиданную презентацию
Способ приготовления
Положите в кастрюлю с водой и сахаром кусочки цедры и прокипятите все вместе 5 минут. После этого выньте цедру и дайте сиропу остыть. Затем смешайте апельсиновый сок с кофе и полученным сиропом. Налейте апельсиновый кофе в высокие бокалы с измельченным льдом.
Апельсиновый кофе со льдом / Фото pinterest