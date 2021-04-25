Если вам нужна подзарядка, но для кофе слишком жарко, сделает его прохладным, добавив лед! Вот три простых идеи приготовления любимого напитка в жаркие дни.

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Молоко с кофейным льдом

Ингредиенты

  • растворимый кофе – 5 чайных ложек;
  • сахар – 5 чайных ложек;
  • щепотка ванилина;
  • кипяток – 250 миллилитров;
  • молоко – 250 миллилитров.

Способ приготовления

Залейте сахар и кофе кипятком и тщательно перемешайте. Дайте немного остыть, тогда добавьте ванилин и вылейте в формочки для льда. Поставьте в морозилку. Насыпьте кофейный лед в стакан и залейте холодным молоком. Поставьте в холодильник на 10 – 15 минут, чтобы лед немного подтаял и смешался с молоком.

Молоко з кавовим льодом
Молоко с кофейным льдом / Фото pinterest

Ямайский кофе со льдом

Ингредиенты

  • темный ром – 30 граммов;
  • кофейный ликер – 30 граммов;
  • взбитые сливки – 3 столовые ложки;
  • черный кофе – 120 граммов;
  • лед и веточки мяты.

Способ приготовления

Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.

Ямайська кава з льодом з додаванням рому
Ямайский холодный кофе с добавлением рома / Фото lifehacker

Холодный апельсиновый кофе

Ингредиенты

  • свежевыжатый сок 2 апельсинов;
  • цедра 2 выжатых апельсинов;
  • 1 стакан воды;
  • 1 стакан (или чуть меньше) сахара;
  • 4 стакана холодного кофе.

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Способ приготовления

Положите в кастрюлю с водой и сахаром кусочки цедры и прокипятите все вместе 5 минут. После этого выньте цедру и дайте сиропу остыть. Затем смешайте апельсиновый сок с кофе и полученным сиропом. Налейте апельсиновый кофе в высокие бокалы с измельченным льдом.

Апельсинова кава з льодом
Апельсиновый кофе со льдом / Фото pinterest