Если вам нужна подзарядка, но для кофе слишком жарко, сделает его прохладным, добавив лед! Вот три простых идеи приготовления любимого напитка в жаркие дни.

И еще Как есть острые блюда, чтобы не плакать, а смаковать: 3 секрета от гурманов

Молоко с кофейным льдом

Ингредиенты

растворимый кофе – 5 чайных ложек;

сахар – 5 чайных ложек;

щепотка ванилина;

кипяток – 250 миллилитров;

молоко – 250 миллилитров.

Способ приготовления

Залейте сахар и кофе кипятком и тщательно перемешайте. Дайте немного остыть, тогда добавьте ванилин и вылейте в формочки для льда. Поставьте в морозилку. Насыпьте кофейный лед в стакан и залейте холодным молоком. Поставьте в холодильник на 10 – 15 минут, чтобы лед немного подтаял и смешался с молоком.



Молоко с кофейным льдом / Фото pinterest

Ямайский кофе со льдом

Ингредиенты

темный ром – 30 граммов;

кофейный ликер – 30 граммов;

взбитые сливки – 3 столовые ложки;

черный кофе – 120 граммов;

лед и веточки мяты.

Способ приготовления

Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.



Ямайский холодный кофе с добавлением рома / Фото lifehacker

Холодный апельсиновый кофе

Ингредиенты

свежевыжатый сок 2 апельсинов;

цедра 2 выжатых апельсинов;

1 стакан воды;

1 стакан (или чуть меньше) сахара;

4 стакана холодного кофе.

Читайте также Как удивить посетителей ресторана: 10 блюд, которые имели неожиданную презентацию

Способ приготовления

Положите в кастрюлю с водой и сахаром кусочки цедры и прокипятите все вместе 5 минут. После этого выньте цедру и дайте сиропу остыть. Затем смешайте апельсиновый сок с кофе и полученным сиропом. Налейте апельсиновый кофе в высокие бокалы с измельченным льдом.



Апельсиновый кофе со льдом / Фото pinterest