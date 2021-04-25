Якщо вам потрібна підзарядка, але для кави занадто спекотно, зробить її прохолодною, додавши лід! Ось три прості варіанти приготування улюбленого напою у жаркі дні.
І ще Як їсти гострі страви, щоб не пекло, а смакувало: 3 секрети від гурманів
Молоко з кавовим льодом
Інгредієнти
- розчинна кава – 5 чайних ложок;
- цукор – 5 чайних ложок;
- щіпка ваніліну;
- окріп – 250 мілілітрів;
- молоко – 250 мілілітрів.
Спосіб приготування
Залийте цукор і каву окропом та ретельно перемішайте. Дайте трохи охолонути, тоді додайте ванілін і вилийте у формочки для льоду. Поставте у морозилку. Насипте кавовий лід у склянку та залийте холодним молоком. Поставте у холодильник на 10 – 15 хвилин, щоб лід трішки підтанув і змішався з молоком.
Молоко з кавовим льодом / Фото pinterest
Ямайська кава з льодом
Інгредієнти
- темний ром – 30 грамів;
- кавовий лікер – 30 грамів;
- збиті вершки – 3 столові ложки;
- чорна кава – 120 грамів;
- лід і гілочки м'яти.
Спосіб приготування
Змішайте у шейкері лікер, каву, ром та збиті вершки. Процідіть у високу склянку, наповнену льодом. Прикрасьте гілочками м'яти.
Ямайська холодна кава з додаванням рому / Фото lifehacker
Холодна апельсинова кава
Інгредієнти
- свіжовичавлений сік 2 апельсинів;
- цедра 2 вижатих апельсинів;
- 1 стакан води;
- 1 стакан (або трохи менше) цукру;
- 4 склянки холодної кави.
Читайте також Як здивувати відвідувачів ресторану: 10 страв, які мали неочікувану презентацію
Спосіб приготування
Покладіть у каструль з водою та цукром шматочки цедри і прокип'ятіть усе разом 5 хвилин. Після цього вийміть цедру і дайте сиропу охолонути. Потім змішайте апельсиновий сік з кавою і отриманим сиропом. Налийте апельсинову каву у високі келихи з подрібненим льодом.
Апельсинова кава з льодом / Фото pinterest