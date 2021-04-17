Як здивувати відвідувачів ресторану: 10 страв, які мали неочікувану презентацію
Успіх будь-якого ресторану залежить від декількох чинників. Головний з них – смак та презентація страв. Деякі заклади роблять акцент на смаку, а деякі на креативній подачі та нестандартному посуді.
Джерело:Figyelj
У нашій добірці фото страв з популярних відомих ресторанів усього світу. Ці страви вирізняються особливою презентацією, яка завоює прихильність у будь-якого відвідувача.
Читайте також: Що це і як його їдять: 14 прикладів жахливої кухарської фантазії
1. Страва, основним інгредієнтом якої є гриби комбуча
Фото figyelj
2. Ні, це не яскрава дитяча іграшка. Це смачнюче мексиканське тако.
Фото figyelj
3. Буряковий десерт в іспанському ресторані
Фото figyelj
4. Фірмові десерти закладу Mickey & Monkey
Фото figyelj
5. Морквяна кава
Фото figyelj
Цікаво: Щоб шашлики вдалися: як обрати ідеальний мангал та дрова
6. Суп з грибів та цибулі на морській солі
Фото figyelj
7. Основними інгредієнтами страви є кокос та варені раки
Фото figyelj
8. Нестандартна подача закуски у ресторані Coi, що у Сан-Франциско
Фото figyelj
9. Десерт має назву "Улюблений вазон моєї мами"
Фото figyelj
10. Морські трюфелі з іспанського ресторану
Фото figyelj
Поділитися новиною