Успіх будь-якого ресторану залежить від декількох чинників. Головний з них – смак та презентація страв. Деякі заклади роблять акцент на смаку, а деякі на креативній подачі та нестандартному посуді.

У нашій добірці фото страв з популярних відомих ресторанів усього світу. Ці страви вирізняються особливою презентацією, яка завоює прихильність у будь-якого відвідувача. Читайте також: Що це і як його їдять: 14 прикладів жахливої кухарської фантазії 1. Страва, основним інгредієнтом якої є гриби комбуча Фото figyelj 2. Ні, це не яскрава дитяча іграшка. Це смачнюче мексиканське тако. Фото figyelj 3. Буряковий десерт в іспанському ресторані Фото figyelj 4. Фірмові десерти закладу Mickey & Monkey Фото figyelj 5. Морквяна кава Фото figyelj Цікаво: Щоб шашлики вдалися: як обрати ідеальний мангал та дрова 6. Суп з грибів та цибулі на морській солі Фото figyelj 7. Основними інгредієнтами страви є кокос та варені раки Фото figyelj 8. Нестандартна подача закуски у ресторані Coi, що у Сан-Франциско Фото figyelj 9. Десерт має назву "Улюблений вазон моєї мами" Фото figyelj 10. Морські трюфелі з іспанського ресторану Фото figyelj