Як би це дивно не звучало, але хліб за 5 хвилин та ще й у мікрохвильовці – це цілком реально. А для випікання й зовсім достатньо однієї хвилини. При цьому вам не доведеться мити гору посуду, адже хліб готуватиметься у тій же чашці, в якій ви його будете й замішувати. Тож менше тексту і перейдемо ближче до справи.

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Як спекти хліб у мікрохвильовці за 1 хвилину

У звичайну чашку вилийте білок одного яйця. Додайте столову ложку клітковини та дрібку солі. Усе добре перемішайте. Відправте чашку у мікрохвильовку на 1 хвилину.

У результаті ви отримаєте невеликий хліб, який можна розрізати та приготувати з нього улюблені бутерброди.

Харчова цінність такого хліба становить приблизно 10 кілокалорій. У білку – 17 кілокалорій, а кілокалорії із клітковини не засвоюються та ще й частково забирають калорії білка на перетравлення. Такий хліб добре чистить кишківник і надовго насичує.

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Текст публікації Єви Шишової:

Калорійність такого хліба ~ 10 ккал. Як це виглядає насправді: у білку 17 ккал, а ккал із клітковини не засвоюються і частково забирають калорії білка на перетравлення, такий хліб чистить кишківник і надовго насичує