Как бы это странно не звучало, но хлеб за 5 минут да еще и в микроволновке – это вполне реально. А для выпечки и вовсе достаточно одной минуты. При этом вам не придется мыть гору посуды, ведь хлеб будет готовиться в той же чашке, в которой вы его будете и замешивать. Так что меньше текста и перейдем ближе к делу.
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Как испечь хлеб в микроволновке за 1 минуту
- В обычную чашку вылейте белок одного яйца.
- Добавьте столовую ложку клетчатки и щепотку соли. Всё хорошо перемешайте.
- Отправьте чашку в микроволновку на 1 минуту.
В итоге вы получите маленький хлеб, который можно разрезать и приготовить из него любимые бутерброды.
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Текст публикации Евы Шишовой:
Калорийность такого хлеба ~ 10 ккал. Как это выглядит на самом деле: в белке 17 ккал, а ккал из клетчатки не усваиваются и частично убирают калории белка для переваривания, такой хлеб чистит кишечник и надолго насыщает