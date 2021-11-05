Как бы это странно не звучало, но хлеб за 5 минут да еще и в микроволновке – это вполне реально. А для выпечки и вовсе достаточно одной минуты. При этом вам не придется мыть гору посуды, ведь хлеб будет готовиться в той же чашке, в которой вы его будете и замешивать. Так что меньше текста и перейдем ближе к делу.

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Как испечь хлеб в микроволновке за 1 минуту

В обычную чашку вылейте белок одного яйца. Добавьте столовую ложку клетчатки и щепотку соли. Всё хорошо перемешайте. Отправьте чашку в микроволновку на 1 минуту.

В итоге вы получите маленький хлеб, который можно разрезать и приготовить из него любимые бутерброды.

Пищевая ценность такого хлеба составляет около 10 килокалорий. В белке – 17 килокалорий, а килокалории из клетчатки не усваиваются и частично забирают калории белка на переваривание. Такой хлеб хорошо чистит кишечник и надолго насыщает.

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Текст публикации Евы Шишовой: