Так, часто часник для улюбленої страви потрібно не просто подрібнити, а перетворити у пюре. Для цього й знадобиться вам тертка. Звісно, натерти часник зовсім нескладно, а от дістати усі часточки з неї і відмивати посуд потім проблематично. Ми ж знаємо спосіб, як не забруднити кухонне приладдя.

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Уся хитрість у плівці чи поліетиленовому пакеті. Цей кухонний трюк старий як світ, але здогадуються про нього одиниці. Тож беріть і ви собі на озброєння, аби спростити собі життя.

Як натерти часник і зберегти тертку чистою

Візьміть шматок харчової плівки або ж целофановий пакет. Намотайте плівку поверх тертки так, аби вона зафіксувалася. Далі звичним способом натирайте часник. Подрібнені зубчики залишаться на плівці, а тертка при цьому зовсім не забрудниться.

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Не бійтеся, що плівка чи пакет, порветься. У них достатньо щільності для того, щоб не зачепитися за металеві зубчики.

Обгорніть тертку плівкою або поліетиленовим пакетом / Фото cookit.guru



Натирайте часник без забруднення посуду / Фото cookit.guru