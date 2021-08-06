Дієтологиня Єва Шишова розповіла, як приготувати дієтичний варіант соковитих фаршированих перців. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, цей крутий рецепт вам точно сподобається.

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Фаршировані перці: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • Перець – 6 штук;
  • Фарш курячий – 800 грамів;
  • Рис відварний – 3 столові ложки з гіркою;
  • Гриби печериці – 5 штук;
  • Цибулина – 1 штука;
  • Часник – 2 штуки;
  • Сіль, приправи – на ваш смак.

Для підливи

  • Цибулина – 1 штука;
  • Морква – 1 штука;
  • Часник – 3 штуки;
  • Гриби печериці – 2 штуки;
  • Томатна паста – 3 столові ложки;
  • Сметана – 4 столові ложки;
  • Вода – 2 склянки;
  • Сіль, спеції – на ваш смак.

Гортайте карусель та дивіться відео приготування фаршированих перців

Спосіб приготування

  1. Почистіть перці від нутрощів та відріжте хвостики.
  2. У миску до фаршу висипте заздалегідь зварений рис та додайте натерті на тертці цибулю і часник, дрібно нарізані гриби, сіль та спеції.
  3. Ретельно перемішайте усі інгредієнти з фаршем та наповніть ним перці.
  4. Перекладіть фаршировані перці у скляну каструлю чи деко та відправте запікатися у розігріту духовку.

Як приготувати підливу для перців

  1. Цибулю поріжте на дрібні кубики і обсмажте на сковороді, через 2 хвилини додайте гриби і грубо нарізаний часник. Тим часом натріть моркву і додайте до засмажки.
  2. Через 3 – 5 хвилин у сковороду до обсмажених овочів додайте томатну пасту, сметану, 2 склянки води, посоліть, поперчіть та додайте лавровий лист.
  3. Підливу перемішайте і тушкуйте ще пару хвилин. Після цього залийте нею перці і знову відправте у духовку на 45 хвилин

Смачного!

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