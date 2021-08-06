Дієтологиня Єва Шишова розповіла, як приготувати дієтичний варіант соковитих фаршированих перців. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, цей крутий рецепт вам точно сподобається.

І ще Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

Фаршировані перці: покроковий рецепт

Інгредієнти

Перець – 6 штук;

Фарш курячий – 800 грамів;

Рис відварний – 3 столові ложки з гіркою;

Гриби печериці – 5 штук;

Цибулина – 1 штука;

Часник – 2 штуки;

Сіль, приправи – на ваш смак.

Для підливи

Цибулина – 1 штука;

Морква – 1 штука;

Часник – 3 штуки;

Гриби печериці – 2 штуки;

Томатна паста – 3 столові ложки;

Сметана – 4 столові ложки;

Вода – 2 склянки;

Сіль, спеції – на ваш смак.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”.

Гортайте карусель та дивіться відео приготування фаршированих перців

Спосіб приготування

Почистіть перці від нутрощів та відріжте хвостики. У миску до фаршу висипте заздалегідь зварений рис та додайте натерті на тертці цибулю і часник, дрібно нарізані гриби, сіль та спеції. Ретельно перемішайте усі інгредієнти з фаршем та наповніть ним перці. Перекладіть фаршировані перці у скляну каструлю чи деко та відправте запікатися у розігріту духовку.

Як приготувати підливу для перців

Цибулю поріжте на дрібні кубики і обсмажте на сковороді, через 2 хвилини додайте гриби і грубо нарізаний часник. Тим часом натріть моркву і додайте до засмажки. Через 3 – 5 хвилин у сковороду до обсмажених овочів додайте томатну пасту, сметану, 2 склянки води, посоліть, поперчіть та додайте лавровий лист. Підливу перемішайте і тушкуйте ще пару хвилин. Після цього залийте нею перці і знову відправте у духовку на 45 хвилин

Смачного!

Читайте також 5 страв для пікніка, які зроблять очікування шашлику смачним