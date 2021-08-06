Дієтологиня Єва Шишова розповіла, як приготувати дієтичний варіант соковитих фаршированих перців. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, цей крутий рецепт вам точно сподобається.
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Фаршировані перці: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Перець – 6 штук;
- Фарш курячий – 800 грамів;
- Рис відварний – 3 столові ложки з гіркою;
- Гриби печериці – 5 штук;
- Цибулина – 1 штука;
- Часник – 2 штуки;
- Сіль, приправи – на ваш смак.
Для підливи
- Цибулина – 1 штука;
- Морква – 1 штука;
- Часник – 3 штуки;
- Гриби печериці – 2 штуки;
- Томатна паста – 3 столові ложки;
- Сметана – 4 столові ложки;
- Вода – 2 склянки;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Гортайте карусель та дивіться відео приготування фаршированих перців
Спосіб приготування
- Почистіть перці від нутрощів та відріжте хвостики.
- У миску до фаршу висипте заздалегідь зварений рис та додайте натерті на тертці цибулю і часник, дрібно нарізані гриби, сіль та спеції.
- Ретельно перемішайте усі інгредієнти з фаршем та наповніть ним перці.
- Перекладіть фаршировані перці у скляну каструлю чи деко та відправте запікатися у розігріту духовку.
Як приготувати підливу для перців
- Цибулю поріжте на дрібні кубики і обсмажте на сковороді, через 2 хвилини додайте гриби і грубо нарізаний часник. Тим часом натріть моркву і додайте до засмажки.
- Через 3 – 5 хвилин у сковороду до обсмажених овочів додайте томатну пасту, сметану, 2 склянки води, посоліть, поперчіть та додайте лавровий лист.
- Підливу перемішайте і тушкуйте ще пару хвилин. Після цього залийте нею перці і знову відправте у духовку на 45 хвилин
Смачного!
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