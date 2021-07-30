Якщо м'ясна нарізка, яйця та салати вам вже набридли, спробуйте приготувати це. Ідеї 24 діляться простими рецептами, з якими очікування шашлику буде смачним.

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Що приготувати на пікнік, крім шашлику

Слойка з сиром та шпинатом



Апетитна слойка, яку дуже легко приготувати / Фото Pinterest

Інгредієнти:

листкове тісто;

200 грамів сиру;

заморожений шпинат;

1 жовток;

кунжут.

Спосіб приготування:

Крок 1. Розморозьте листкове тісто та шпинат.

Крок 2. Для начинки подрібніть сир виделкою, ретельно перемішайте зі шпинатом, додайте солі та перцю.

Крок 3. Розкачайте листкове тісто та розподіліть начинку тонким шаром. Скрутіть все у рулет та поріжте ножем на невеликі пластинки.

Крок 4. Застеліть форму для випікання пергаментним папером, розкладіть булочки на невеликій відстані одна від одної, змастіть жовтком і посипте кунжутом. Запікайте у духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин.

Овочеві палички зі сирним соусом



Смачнющі овочеві палички з сирним соусом / Фото Pinterest

Інгредієнти:

50 грамів сиру з пліснявою;

3 – 4 столові ложки сметани;

2 столові ложки майонезу;

свіжі овочі: морква, огірок, болгарський перець, стебла селери.

Спосіб приготування:

Крок 1. Ретельно промийте овочі, почистьте їх та наріжте смужками.

Крок 2. Розімніть виделкою сир з цвіллю, додайте майонез, сметану і ретельно перемішайте. Смачна закуска готова, подавайте овочеві палички разом зі соусом.

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

Сендвічі з яйцем та індичкою



Цей сендвіч вам точно сподобається / Фото Pinterest

Інгредієнти:

500 грамів філе індички;

4 зварених круто яйця;

3 – 4 огірки;

200 грамів сиру;

тостовий хліб;

2 зубчики часнику;

майонез;

рослинна олія та спеції.

Спосіб приготування:

Крок 1. Приготуйте індичку: змішайте у посудині сіль, перець, сушені трави, часник і кілька столових ложок олії. Змастіть заправкою філе індика, загорніть у фольгу і запікайте 30 хвилини у розігрітій до 200 градусів духовці.

Крок 2. Поріжте індичку, яйця, сир та огірки тоненькими пластинками.

Крок 3. Змістіть скибку тостового хліба майонезом та покладіть усі інгредієнти. Зверху накрийте іншою скибкою та підсмажте бутерброд на пательні без олії, щоб хліб підрум'янився, а сир підтанув.

Бабагануш



Смачна страва з баклажанів / Фото Pinterest

Інгредієнти:

2 баклажани;

1 – 2 зубчики часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка кунжутної пасти;

петрушка.

Спосіб приготування:

Крок 1. Сполосніть у воді баклажани та зробіть кілька надрізів ножем. Залиште овочі у духовці, розігрітій до 180 градусів, на 30 хвилин. Після випікання баклажанам необхідно дати охолонути та почистити їх.

Крок 2. Покладіть м'якуш овочів у блендер, додайте часник, олію, кунжутну пасту та петрушку. Приправте сіллю, перцем, та подрібніть. Подавайте на стіл з підсмажений чорним хлібом.

Лаваш з крабовим салатом



Звичний салат можна скрутити в лаваш і пригостити рідних / Фото Pinterest

Інгредієнти:

1 пачка крабових паличок;

2 зварених круто яйця;

2 огірки;

майонез;

1 лист тонкого лаваша.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть яйця, крабові палички, огірки та заправте все майонезом.

Крок 2. Розріжте великий лист лаваша на квадрати та викладіть суміш зверху. Згорніть тісто у рулетики та мінішаурма готова.